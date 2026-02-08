El candidato presidencial por el partido Perú Primero, Mario Vizcarra, lanzó duras críticas contra el mandatario José Jerí, a quien comparó con “Pantaleón y las visitadoras”, en alusión a las denuncias por presuntos contratos irregulares de mujeres que habrían ingresado a Palacio de Gobierno.

Como se sabe, “Pantaleón y las visitadoras” es una novela satírica de Mario Vargas Llosa publicada en 1973, basada en hechos reales ocurridos en la Amazonía peruana.

Mario Vizcarra declaró a la prensa durante una visita a la ciudad de Arequipa, donde cuestionó la conducta del jefe de Estado y denunció supuestos actos de corrupción en el Ejecutivo.

El hermano del expresidente Martín Vizcarra recorrió la plataforma comercial de Río Seco, en el distrito de Cerro Colorado, desde donde afirmó que las reuniones reservadas del mandatario con empresarios chinos, así como la presencia de un grupo de señoritas en Palacio de Gobierno, evidenciarían que “la corrupción sigue reinando en el gobierno”. Estas expresiones fueron realizadas ante comerciantes y simpatizantes que se congregaron en el lugar.

Consultado sobre la más reciente encuesta realizada por Datum, que lo ubica en el sexto lugar de intención de voto, Mario Vizcarra restó importancia a dichos resultados.

“La verdadera encuesta es lo que se vive aquí, en este mercado. Me gustaría saber si el señor César Acuña (APP) ha logrado convocar tanta gente o ha visitado Río Seco”, señaló en entrevista.

Finalmente, el candidato informó que su hermano Martín Vizcarra se recupera satisfactoriamente de su última intervención quirúrgica y que mantienen comunicación constante pese al desarrollo de la campaña electoral. Mario Vizcarra indicó que el fin de semana estuvo en Moquegua y Tacna, y que su jornada proselitista concluye en la ciudad de Arequipa.