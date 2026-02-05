El congresista José Cueto (Honor y Democracia) cuestionó la conducta del presidente José Jerí y consideró que existe un problema ético en las reuniones en horarios inusuales y en las posteriores contrataciones de personas que habrían acudido a Palacio de Gobierno.

En declaraciones a Canal N, recordó que el mandatario José Jerí ejerce las prerrogativas de jefe de Estado por sucesión constitucional, pero mantiene un despacho activo en el Congreso, situación que, según dijo, genera dudas sobre el ejercicio simultáneo de funciones y alimenta el debate político.

Añadió que, más allá de una eventual responsabilidad legal, hay un componente ético que debe discutirse a nivel político y afirmó que el mandatario “debería dar un paso al costado”.

José Cueto señaló que la Contraloría General de la República ya solicitó información a Palacio sobre estas reuniones y contrataciones, y que el énfasis del organismo estará en el uso de recursos públicos y en la modalidad de contratación aplicada. Sostuvo corresponde a es organismo verificar si los perfiles contratados responden realmente al estándar señalado y si los procedimientos se ajustaron a la normativa vigente.

“Hay un tema ético de todas maneras. El actuar del presidente se suma otras casos como el ‘Chifagate’ y otros hechos que no son nada transparentes. Y el tema de las señoritas que han ido (a Palacio de Gobierno) en horarios bien irregulares, si en caso fueran transparentes debieron ser en horario de oficina, por lo menos en horas regulares” , subrayó.

“Estuve viendo en un programa que mencionan que varias personas, no solo estas señoritas que habrían ido, y entraban a las 6 de la tarde y salían a las 6 de la mañana ¿El presidente a qué hora duerme?”, se preguntó el congresista José Cueto.

El parlamentario indicó que su bancada firmó la moción para convocar a un pleno extraordinario a fin de debatir la situación del presidente, aunque reconoció que aún no se alcanzan las 78 firmas necesarias y que fuerzas como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso no se han sumado.

Informó además que en el Congreso está abierto el debate sobre si corresponde una censura o una vacancia, y que esta última figura es considerada viable por algunos constitucionalistas, a la espera de que el tema se revise cuando se retome la legislatura.

Contraloría pide información

Como se sabe, la Contraloría General de la República remitió un oficio al Ministerio del Ambiente para requerir información sobre la contratación de Guadalupe Vela Ramírez, luego de la difusión de un reportaje televisivo que dio cuenta de reuniones previas en el Despacho Presidencial con José Jerí.

El documento está fechado el 04 de febrero de 2026 y fue dirigido al ministro del Ambiente, Miguel Angel Espichan Mariñas.

Según lo indicado, el Órgano de Control Institucional dispuso la recopilación de información vinculada no solo a la contratación de Vela Ramírez, sino también a la de otras personas, bajo cualquier modalidad contractual. Para esta labor se designó a un equipo conformado por Neil Pezo Arévalo, como jefe, y Alcira Bazán Briones, como integrante.