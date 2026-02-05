La ingeniera ambiental Guadalupe Vela Ramírez es amiga del presidente José Jerí desde hace muchos años.

Según un reportaje de Cuarto Poder, el 1 de noviembre del 2025 fue a visitarlo a su despacho a las 18:48 horas y se retiró a las 23:53 horas.

Diecinueve días después, obtuvo una orden de servicios en Essalud. Sin embargo, ocho días después, fue contratada como locadora FAG por 11 mil soles en el Ministerio del Ambiente.

Este caso no es el primero que evidencia la prensa, pues en los últimos años, altos funcionarios han seguido una línea similar: La visita de una determinada persona y su posterior contratación en un espacio en el Estado.

Expertas en el tema consultadas por Correo, coinciden en que el cuestionamiento no está relacionado a que sean mujeres quienes ganan esos contratos, sino a que existe un patrón que evidencia una falta de meritocracia en el Estado y por el contrario, mucho favoritismo.

ANÁLISIS

Para la experta en contrataciones Cecilia Ruíz, las recientes denuncias demuestran que estamos ante contratos que no son naturales, sino que parecen seguir un patrón.

“Primero hay acceso a una reunión, a una visita poco especificada y luego se consigue un trabajo. Vemos que esto se convierte en un patrón”, afirmó.

La abogada y especialista en derecho administrativo señaló que no se privilegian los méritos, que no se selecciona al personal de manera transparente y no se convoca a diversos recursos humanos.

“No hay selección. Queda claro que es un acceso privilegiado. Esto no es normal, no es legal, todo lo que viene sucediendo deviene en una infracción en muchas normas y no se cautelan los intereses del país”, sostuvo.

Ante la narrativa de algunos sectores que sostienen que los medios estarían denigrando la imagen de mujeres profesionales que visitaron a Jerí, la experta Ruíz fue clara en precisar que no se trata de contratos a hombres o mujeres, sino que el problema es cómo una persona se vinculada al Estado.

“Para hacerlo hay que seleccionar a los mejores, pasar por un proceso de selección donde se privilegie el mérito y las competencias académicas. Aquí lo que vemos es una suerte de acceso privilegiado”, indicó.

Contraloría solicita información al Despacho Presidencial y ministerios sobre contratos de allegadas a José Jerí.

Por su parte, la experta en contrataciones del Estado, Mónica Yaya, explicó que el Área de Contrataciones de las instituciones tiene a su disposición un Registro Nacional de Proveedores en los que se puede buscar el nombre de especialistas en la materia que necesiten.

Tras indagar sobre los profesionales, pueden seleccionar a un determinado grupo para requerirles su cotización en el servicio, así, el que tenga mayor calidad y una mejor oferta, tendría que ser contratado y no a dedo.

“Lo que vemos en la actualidad es un modus operandi que han utilizado fundamentalmente muchos hombres contra mujeres que renuncian a utilizar sus méritos profesionales”, apuntó.

Allegadas al presidente José Jerí obtuvieron contratos tras visitarlo en el Estado. Foto: Andina.

DELITOS

En otro momento, la abogada Yaya remarcó que existe una ventaja para los postulantes que se reúnen con el funcionario más alto de la administración pública y jefe de quien dirige el área de Recursos Humanos, es decir, el presidente José Jerí.

Desde su punto de vista, este tipo de contrataciones cuestionadas pueden ser catalogadas en la presunta comisión de diversos delitos.

“Estamos hablando de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, también se puede hablar de colusión si es que el funcionario recibe algo a cambio (incluso un favor sentimental), peculado si es que se utilizaron las instituciones públicas para fines privados e incluso, malversación de fondos por usar la partido pública para la contratación de personal sin un debido procedimiento”, manifestó.

Además, la abogada remarcó que es ilógico y antijurídico que una persona, luego de visitar a una autoridad, sea contratado entre tantos proveedores del Estado que existen.

“Eso no es casualidad, es una situación que debe ser investigada, porque desde mi punto de vista hay delitos de corrupción. Este modus operandi que aparentemente se ha usado en el Despacho Presidencial, lo usan en los ministerios, Congreso y municipalidades, por eso es necesario que Contraloría revise quiénes son contratados para que no se pague a supuestos profesionales para otros fines, como hacerles campaña política”, agregó.

Para la abogada Mónica Yaya, este tipo de contrataciones cuestionadas pueden ser catalogadas en la presunta comisión de diversos delitos como peculado y colusión.(Foto: Anthony Niño de Guzmán | GEC)

HISTORIAL

El caso de las visitas de señoritas al despacho del presidente Jerí y posteriores contrataciones, no es el más reciente y para muestra, hay varios botones (ver infografía).

Uno de los casos más mediáticos fue protagonizado por Alberto Otárola, expresidente del Consejo de Ministros de Dina Boluarte.

Cuando fue ministro de Defensa en 2023, recibió en su despacho a Yaziré Pinedo, quien meses después fue contratada en el Estado.

Otárola en aquel momento negó cercanía con Pinedo, sobre quien afirmó haberla conocido en una reunión y tener un vínculo amical. Sin embargo, Pinedo reconoció que mantuvo mantuvo una relación sentimental con el expremier.

Incluso, se difundió un audio en el que Otárola insiste en ver a la abogada y se refiere a ella como “amor”.

“La verdad que un tema bien bonito, bien caleta, bien bacán, bien tranquilo, pero estaba buscando en mis archivos y no tenía tu CV”, se le escucha decir en una grabación.

Yaziré Pinedo, contratada en en el Estado tras visitar a Alberto Otárola, fue uno de los casos más mediáticos. (Foto: Composición)

Otro caso a destacar es el que sucedió en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con su expresidente Iván Paredes Yataco.

El ahora exfuncionario recibió en su despacho a la señorita Lucienne Cabanillas de 22 años el 12 de agosto de 2025, una persona sin estudios ni experiencia en el Estado.

Además, la joven visitó a Iván Paredes los días 19 de agosto y 17 de octubre del año pasado, pero fue ese último día en que obtuvo un contrato para la “asistencia en seguimiento de actividades administrativas para la Presidencia del Consejo del INPE” por más de ocho mil soles.

Incluso, se inscribió en el Registro Nacional de Proveedores cuatro días después de ser contratada.