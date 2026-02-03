El presidente José Jerí podría afrontar una nueva investigación por actos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

Y es que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dijo que “se investigarán todos los hechos que se tengan que investigar”.

Esto al ser consultado por la revelación de que cinco allegadas del presidente José Jerí, recibieron órdenes de servicios tras visitarlo en su despacho.

Cuarto Poder reveló contrataciones de cinco jóvenes tras visitar el despacho del presidente José Jerí. (Foto: Captura Cuarto Poder)

SUSTENTO

En entrevista con Exitosa, el máximo representante del Ministerio Público adelantó que recogerán todas las pruebas sobre el caso. Sin embargo, precisó que se tiene que esperar que Jerí termine su mandato para tomar alguna decisión.

“Estamos en el plazo de la investigación, la investigación está abierta, todos los hechos que se tengan que investigar se van a hacer”, indicó.

“Tenemos que esperar para tomar alguna decisión en contra del presidente que concluya el ejercicio de las funciones, o en todo caso, también se puede llegar a una conclusión distinta, según las pruebas y los elementos de convicción que acopiemos”, indicó.

El fiscal Tomás Gálvez no descartó pesquisa contra Jerí. (Foto: GEC)

CHIFAGATE

Otro caso que afronta el presidente Jerí es la visita que realizó, encapuchado, al chifa de su amigo Zhihua Yang,

El mandatario aseguró que fue “principalmente para comer” y hablar del Día de la Amistad Perú – China.

Uno de sus acompañantes fue el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien se sumó al guion del mandatario y optó por no cuestionar los encuentros furtivos del jefe de Estado.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, asistió ayer por la tarde a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por el denominado Caso Chifagate.

Según relató Tiburcio, aquel día asistió a Palacio a la 1 de la tarde para reunirse con Jerí a fin de tratar la problemática de la inseguridad ciudadana, pero por la noche fue invitado a una cena.

Además, aseguró que en la cena se habló de “las fiestas navideñas, los platos de comida y el dueño del chifa preguntó al presidente Jerí cómo iban las actividades por el Día de la Amistad Perú - China”.

“En la cena no se trató ningún tema vinculado a un sector”, afirmó.

Consultado por si en algún momento dejó solo al presidente, el ministro Tiburcio aseguró que desde que llegó al lugar, no se retiraron del lugar.

“En ningún momento lo dejé solo”, aclaró.

El grupo de trabajo también recibió al ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, para que informe sobre la concesión del proyecto Central Hidroeléctrica América S.A.C. de propiedad del empresario Yang.

Al respecto, indicó que si bien la compañía del amigo de Jerí solicitó una prórroga para el inicio de las obras, su cartera declaró improcedente la solicitud.