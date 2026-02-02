El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se encuentra presente este lunes en la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por su participación en una reunión no consignada en la agenda oficial del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang. El encuentro irregular continua generando cuestionamientos por presunta falta de transparencia y posibles conflictos de interés.

La citación se produce luego de que se conociera que el jefe de Estado sostuvo reuniones privadas con el empresario en un chifa del distrito de San Borja, una de ellas en presencia del titular del Ministerio del Interior, sin que dichas citas fueran registradas oficialmente.

Descargos del ministro del Interior

Durante su primera intervención, Tiburcio sostuvo que su asistencia a la reunión fue de carácter informal y negó haber participado en gestiones, negociaciones o coordinaciones vinculadas a intereses empresariales. Según indicó, no tuvo conocimiento previo de que el encuentro pudiera estar relacionado con algún proyecto o trámite ante el Estado.

“El encuentro no tuvo ningún carácter oficial”, afirmó el ministro, al remarcar que su presencia no respondió a funciones propias de su cargo ni implicó decisiones institucionales. Añadió que no intervino en conversación alguna relacionada con concesiones, proyectos energéticos o beneficios particulares.

Asimismo, Tiburcio aseguró que desconocía los intereses empresariales de Zhihua Yang y negó haber tenido información sobre una eventual solicitud vinculada a proyectos hidroeléctricos. En ese sentido, reiteró que no realizó gestiones ni facilitó contactos a favor del empresario.

Los integrantes de la Comisión de Fiscalización cuestionaron la ausencia de registro del encuentro en la agenda presidencial y plantearon dudas sobre la pertinencia de que un ministro de Estado participe en reuniones privadas del mandatario con empresarios, especialmente cuando existen procesos administrativos en curso relacionados con sectores del Ejecutivo.

Pese a las explicaciones brindadas, varios congresistas señalaron que las declaraciones del ministro no despejan completamente las interrogantes en torno a la naturaleza del encuentro ni a las contradicciones que se han presentado en las versiones oficiales sobre la reunión.