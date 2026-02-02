El Poder Judicial concedió una medida cautelar contra el presidente de la República, José Jerí, y el Congreso, en el marco del proceso que cuestiona la Ley de Ordenamiento Público. La resolución fue notificada el 25 de enero y suspende de manera provisional los efectos de dicha norma.

El dominical de Panorama reveló que este documento “frenaría” temporalmente las acciones de intromisión en las cajas municipales.

Según el exgerente de Caja Huancayo, Jorge Solís, esta medida suspende la disposición transitoria-complementaria referida a cajas municipales. La ley pretendía que el director de las micro y pequeñas empresas fuera designado por el viceministro de la Producción, es decir, por José Jerí.

“Las cajas son muy grandes, manejan 50 mil millones de activos; en el caso de Caja Huancayo, es grande. Quería poner a alguien ahí para direccionar los créditos, y una serie de actividades”, sostuvo Jorge Solís.

Sucede que José Jerí había firmado previamente una ley que favorecía a la Confederación Nacional de Comerciantes (Conaco). La norma pretendía otorgar un lugar en la directiva, pero al no prosperar la iniciativa, se pudo de alguna manera cuando asumió el cargo de presidente.

Jorge Solís afirmó que esta situación se denunció inicialmente ante la Comisión de Ética del Congreso, pero se archivó. La acusación fue por tráfico de influencias, conflicto de intereses, una situación que advierte podría volverse a dar.

“El juez revisa y da esta medida cautelar señalando que (…) debe prevalecer la autonomía de las cajas municipales", sentenció.