El 29 de enero se realizó el sorteo público de miembros de mesa (titulares y suplentes) para las elecciones generales 2026; sin embargo, algunos no podrían cumplir estas funciones por diversos motivos.

Ante ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indicó que, si bien el cargo es irrenunciable, se puede presentar una excusa en ciertos casos.

Entre ellos: notorio o grave impedimento físico o mental, necesidad de ausentarse del territorio de la República, encontrarse en estado de gestación o en periodo de lactancia de niños hasta los 2 años de edad cumplidos a la fecha de la elección, ser mayor de 65 años y estar incurso en alguna de las incompatibilidades señaladas en el artículo 57 de la Ley 26859 referidas a impedimentos para ser miembro de las mesas.

Si el ciudadano no puede cumplir esta labor durante los comicios, deberá presentar una excusa a la ONPE hasta 5 días hábiles después de la publicación definitiva del listado.

En caso de temas de salud, se puede tramitar la justificación hasta 5 días calendario antes de las elecciones.

Si se trata de que la asignación de un miembro de mesa puede afectar la transparencia del proceso, se puede presentar una tacha para anular ese nombramiento dentro de los 3 días hábiles posteriores a la publicación de los resultados del sorteo.

Asimismo, los peruanos en el extranjero que, por causas justificadas como salud o fuerza mayor, no puedan votar, también tienen la opción de solicitar una dispensa de sufragio ante el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Oficina Consular.