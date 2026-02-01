El ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, afirmó que fue iniciativa suya proponer el cambio de sede de la celebración del Día de la Amistad Perú-China, luego de que inicialmente se anunciara que el evento se realizaría en Palacio de Gobierno.

Durante el acto protocolar realizado este domingo 1 de febrero en la explanada del Ministerio de Cultura, en San Borja, el titular del sector explicó que planteó directamente el traslado al presidente José Jerí.

Propuesta directa al presidente

Luna Briceño detalló que la decisión se sustentó en las condiciones del espacio y en el carácter cultural del recinto.

“Le propuse al presidente que la sede que inicialmente había sido prevista sea cambiada al Ministerio de Cultura porque, entre otras cosas, tiene la infraestructura, la logística y es, evidentemente, un espacio cultural”, señaló el ministro durante su discurso.

Contradicciones con el anuncio inicial

El cambio de versión se produjo luego de que la Embajada de la República Popular China publicara en sus redes sociales información que desmentía el anuncio previo del mandatario interino, al precisar que la organización de la ceremonia estaba a cargo de dicha representación diplomática.

Hasta ese momento, José Jerí había indicado que el homenaje se realizaría en Palacio de Gobierno. La invitación difundida por la embajada china no solo corrigió la sede, sino que también se desligó de la figura del presidente.

Ausencias en la ceremonia

Pese a tratarse de un acto oficial, José Jerí no asistió a la celebración del Día de la Amistad Perú-China, ni tampoco se hicieron presentes otras autoridades del Ejecutivo.

El mandatario enfrenta una investigación penal por presuntas reuniones secretas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, en el marco del denominado caso Chifagate.

Tampoco asistió el embajador de China en el Perú, Song Yang. No obstante, el evento se desarrolló con la presencia de empresarios, representantes de la comunidad china y otros invitados, bajo la conducción del ministro Alfredo Luna Briceño, quien fue el único representante del Gobierno en la ceremonia.

Fecha oficial de la Amistad Perú-China

Cabe recordar que en 2024, el Congreso de la República aprobó la ley que oficializa el 1 de febrero como el Día de la Amistad Perú-China, en reconocimiento a los vínculos históricos, culturales y comerciales entre ambos países.