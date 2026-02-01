La expectativa por la visita al Perú del papa nacionalizado peruano León XIV continúa en aumento, luego de que el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, confirmara que la Santa Sede ya expresó su decisión de que el pontífice llegue al país este año, aunque sin una fecha definida.

En entrevista con el diario El Comercio, el canciller señaló que la invitación oficial del Estado peruano “se envió el 7 de enero” y que el Vaticano ha manifestado que el papa “sí tiene decidido venir a nuestro país”.

Invitación oficial y respuesta del Vaticano

De Zela precisó que la invitación formal fue reiterada por el presidente Jerí, y que las comunicaciones recibidas desde la Santa Sede confirman la voluntad del pontífice de realizar la visita.

“Las indicaciones que tenemos del Vaticano es que el papa sí quiere venir al Perú, sí tiene decidido venir a nuestro país. Lo que no está decidido aún es la fecha”, afirmó el canciller, al remarcar que los planes actuales apuntan a que el viaje se concrete este año.

La visita sería después de las elecciones

Si bien aún no hay un cronograma oficial, el titular de Relaciones Exteriores estimó que la llegada de León XIV se daría después de las elecciones generales, previstas para el primer semestre.

“Están hablando de octubre, noviembre; la visita es después de elecciones, efectivamente”, señaló De Zela, quien subrayó que el pontífice llegará en su condición de jefe de Estado del Vaticano y líder espiritual de la Iglesia católica.

“Lo importante es que llega al Perú, no con cuál gobierno llegue. Nosotros queremos que venga”, añadió.

