El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú aprobó un total de diez solicitudes de extradición, tanto activas como pasivas, en cumplimiento de los procedimientos legales vigentes y de los tratados internacionales suscritos por el país.

La decisión fue adoptada con la opinión previa de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Condenados, integrada por dicho ministerio y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las resoluciones suprema correspondientes fueron publicadas en el diario oficial El Peruano.

Extradiciones activas: delitos graves perseguidos

El Ministerio de Justicia detalló que cuatro solicitudes de extradición activa serán presentadas ante las autoridades de España, Argentina, Colombia y Venezuela, con el propósito de que estas naciones entreguen a personas implicadas en delitos graves como tráfico ilícito de drogas, robo agravado y homicidio.

Entre los casos más relevantes figura la solicitud de extradición de Ronald Cotrina Salazar, quien contaba con requisitoria internacional por su presunta participación en el homicidio del hijo de un exalcalde de San Juan de Lurigancho ocurrido en 2014.

Extradiciones pasivas: entrega de personas requeridas

Asimismo, se autorizaron seis extradiciones pasivas para entregar a personas requeridas por las autoridades judiciales de Chile, Argentina y Estados Unidos, por delitos como homicidio, robo y tráfico ilícito de drogas, entre otros.

En este grupo destaca la autorización para la entrega del presunto delincuente Tony Janzen Valverde Victoriano, también conocido como “Montana”, quien será entregado a la justicia argentina para ser procesado por su presunta responsabilidad en un triple feminicidio de jóvenes argentinas.