La candidata a la Presidencia de la República por el partido Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, llegó a la región Ica como parte de su recorrido nacional y sostuvo una serie de actividades, donde recogió demandas ciudadanas y presentó a los candidatos de su agrupación al Senado y la Cámara de Diputados.

Agrupación política

Durante su visita, Molinelli oficializó la candidatura de Olinda Velarde como senadora por Ica con el número 1, además de otros postulantes al Parlamento. La aspirante presidencial remarcó que su propuesta no se basa en la confrontación entre actores políticos, sino en enfrentar las fallas estructurales del Estado.

“Nosotros no venimos a pelear con otros candidatos. Nuestros enemigos no son los adversarios políticos, no son Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori ni nadie más. El verdadero enemigo es ese Estado improvisado que no da soluciones reales a la población”, afirmó.

Molínelli sostuvo que su estrategia política apunta a un contacto directo con la ciudadanía para comprender la problemática real de cada región. “Tenemos que estar cerca de la gente para identificar situaciones concretas. Hoy ha sido un día muy bien aprovechado porque me ha permitido ver de cerca las necesidades de Pisco, y estoy segura de que en toda la región Ica seguiremos reconociendo la problemática que afecta a la población”, señaló.

Uno de los temas centrales de su mensaje fue la inseguridad ciudadana. La candidata advirtió que Pisco atraviesa una situación crítica por el avance del crimen organizado y las extorsiones. “La inseguridad ciudadana es hoy el principal problema. Pisco está desbordado por el crimen organizado, por la extorsión ‘gota a gota’, y eso lo hemos escuchado directamente de los ciudadanos”, indicó.

Asimismo, recogió el malestar del sector pesquero local, que —según explicó— se siente abandonado por la falta de inversión pública. “Los pescadores nos dicen que no tienen un Estado que los acompañe, que no se moderniza el muelle fiscal, que el terminal portuario está olvidado y que el aeropuerto de Pisco, que debería ser una oportunidad para el desarrollo, es solo internacional en el papel y hoy es un elefante blanco”, expresó.

En materia de salud y turismo, Molinelli cuestionó la falta de acciones concretas por parte del Gobierno. “La salud está abandonada y el turismo sigue siendo solo promesas en el papel. Se anunció la modernización del muelle de Pisco desde hace años y hasta ahora los oleajes lo han terminado de destruir. Ese es el Estado ausente que tenemos”, manifestó.

En ese contexto, recordó su experiencia en la gestión pública y aseguró contar con la capacidad para destrabar proyectos. “Yo sé cómo destrabar obras. Me tocó destrabar el puerto de San Martín y sé que cuando hay decisión política, las cosas avanzan”, afirmó.

La candidata también defendió su trayectoria profesional de más de 25 años en el servicio público. “He servido a mi país desde muy joven. He trabajado en telecomunicaciones, energía y minería. Fui la primera autoridad nacional de protección al consumidor y uno de los principales legados de esa etapa es el libro de reclamaciones, que hoy todos conocen”, recordó.

Al referirse a su gestión como presidenta ejecutiva de EsSalud, Molinelli enumeró diversas medidas implementadas durante su administración. “La primera orden que di fue acabar con las áreas muertas en los hospitales. Las áreas administrativas se fueron afuera, porque el hospital es para los pacientes. Se habilitaron 180 camas en el hospital Augusto Hernández Mendoza, se instaló un tomógrafo en Chincha, plantas de oxígeno, más personal, historia clínica digital y la telemedicina, que hoy ya es una realidad”, sostuvo.

En el plano político, Molinelli lanzó fuertes críticas al Congreso de la República, al que acusó de haber vulnerado el equilibrio de poderes y de haber modificado la Constitución en función de intereses particulares. “Dicen que le temen a una asamblea constituyente, pero este es el Congreso que más ha cambiado la Constitución a su antojo. Esa es la hipocresía”, señaló.

También cuestionó el rol de Fuerza Popular en el actual escenario político. “Se dice que hay que llegar al gobierno para poner orden, pero la señora Keiko Fujimori ha cogobernado con Dina Boluarte y con este Congreso. No pueden engañar a los peruanos, ya sabemos cómo sería un gobierno de ese tipo”, afirmó.

Finalmente, Molinelli denunció el uso del presupuesto público por parte del Legislativo y planteó una reducción del tamaño del Congreso. “El Congreso hoy dicta las leyes y decide dónde se gasta el dinero. Han aumentado sueldos, bonos, han pasado de 1,500 a 4,000 trabajadores, y ese dinero se ha comido recursos que deberían ir a nuestros adultos mayores, a operaciones de cataratas, audífonos, albergues y cuidado integral”, sostuvo.

“Reducir el Congreso es posible con una ley, y con ese dinero podemos financiar guarderías, cuidar a nuestros niños y permitir que las familias salgan tranquilas a trabajar y a cumplir sus sueños”, concluyó.

