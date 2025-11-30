Con la espada desenvainada. Así llegó ayer a Trujillo la precandidata presidencial por la alianza Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli Aristondo, pues arremetió contra el exgobernador de La Libertad César Acuña Peralta por, presuntamente, haber convertido a esta región en una de las más inseguras del país y por el retroceso en infraestructura vial.

Dijo que el lema de César Acuña en esta campaña electoral no debe ser “compromiso por el Perú, sino compromiso con la corrupción y el atraso”.

“Llego a Trujillo y tengo una mezcla de sentimientos, pues está la nostalgia de regresar a una ciudad que he abrazado en sus peores momentos, como fue la pandemia (Covid-19) y el fenómeno de El Niño Costero. Pero por otro lado, me encuentro con el panorama de una región que cada vez está más olvidada. Durante mi recorrido he visto la basura y la vía a Huanchaco destrozada. La sociedad está embargada por el miedo, debido al avance de la delincuencia”, manifestó.

BURLA

En ese sentido, calificó como una “burla” que el líder de Alianza para el Progreso (APP), quien hace menos de dos meses era el gobernador de esta región, salga a decir que “tiene un compromiso con el Perú”.

“Ese señor (César Acuña) es una persona que ha cogobernado con Dina Boluarte, con Keiko Fujimori y con toda la mafia instalada en el Congreso. Tuvo todo el poder para transformar esta región, pero no lo hizo. Solo vio cómo esta región se destruye en el tiempo. Por eso su compromiso será con la corrupción. Hace solo una semana hemos visto cómo han allanado el local de su partido y cómo su hermano (Óscar Acuña) se escapó de la justicia”, enfatizó.

Ante ese contexto, Fiorella Molinelli aseguró que de llegar a obtener la confianza el pueblo y es elegida como presidenta del país, lo primero que hará es una reforma integral al sistema de justicia y penitenciario para devolverle la seguridad a la ciudadanía.

“Vamos a refundar a la Policía Nacional del Perú (PNP) y trabajaremos en prevención enfocada a los jóvenes que hoy no estudian ni trabajan”, agregó. Además, indicó que no está de acuerdo con la construcción de un nuevo penal en La Libertad, tal como lo están planteando ahora. “Nosotros haremos cárceles de máxima seguridad con menos recursos, pero con mayor capacidad para albergar a internos”, indicó. De otro lado, dijo que creará el Ministerio de Infraestructura, que absorverá otras organismos que solo generan burocracia.