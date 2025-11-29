El último jueves, los consejeros regionales Robert De La Cruz Rosas (Trujillo) y Frank Solorzano Rojas (Pataz) denunciaron que 30 camionetas y 80 motos adquiridas durante la gestión del exgobernador de La Libertad César Acuña Peralta para la Policía Nacional del Perú (PNP) estaban empolvándose y hasta con signos de óxido en una cochera ubicada en la avenida España, en Trujillo.

Sin embargo, 24 horas después, en una rápida ceremonia, la gobernadora Joana Cabrera Pimentel y el gerente general Martín Namay Valderrama optaron por entregar las camionetas alegando que recientemente habían concluido con los trámites de administrativos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y que las placas fueron entregadas, coincidentemente, el mismo jueves, fecha en la que los consejeros acudieron a la cochera para cumplir con una inspección propia de su labor de fiscalización.

NO ES REACCIÓN

Es más, Martín Namay aclaró que el hecho de que se haya decidido a proceder con la entrega de las 30 camionetas a la Policía para reforzar la unidad de Inteligencia no era una “reacción al show” que en la víspera ofrecieron los consejeros, sino una simple coincidencia, pues el jueves llegaron las placas de los vehículos y de manera automática se tramitó el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

Precisamente esos dos puntos (falta de placas y el Soat) fueron los cuestionamientos que plantearon los consejeros regionales, pues el otrora gobernador César Acuña presentó el pasado 12 de octubre, un día antes de renunciar al cargo, las camionetas en la Plaza Mayor de Trujillo, cuando aún no contaban con placas ni Soat.

Frank Solorzano dijo que dicha ceremonia celebrada el 12 de octubre solo fue “luces y bombardas”, porque después de ese día los vehículos volvieron al almacén, tal como lo evidenciaron el último jueves.

En tanto, Robert De La Cruz precisó que el 10 de setiembre se firmó el acta de conformidad de la adquisición de las camionetas, pero los funcionarios del GORE no actuaron con celeridad para los otros trámites que se necesitaban para ponerlos operativos y durante mes y medio estuvieron en dicha cochera de la avenida España.

Martín Namay reconoció que, efectivamente, el exgobernador César Acuña presentó las camionetas sin placas y sin Soat, pero lo hizo para “comunicar” a la ciudadanía de la adquisición y equipamiento para la Policía.

No obstante, descartó que haya demora en la entrega de los vehículos, ya que desde que se adquirieron hasta ayer que se entregaron solo transcurrieron tres meses. “Antes este mismo proceso hubiera tardado un año”, indicó.

OTRO CANTAR

En relación a las 80 motocicletas, la gobernadora Joana Cabrera explicó que aún hay cierta demora en los trámites que se están realizando en la Sunarp, pero que en 15 días ya podrán ser entregadas a la Policía para que patrullen las calles.