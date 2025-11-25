El alcalde provincial Mario Reyna Rodríguez señaló que la necesidad de más policías en las calles de Trujillo es un sentir popular. “Como autoridad, mi chamba es reclamar por la comunidad, tengo que ser crítico, reclamar por ellos y lo que piden ahora es más presencia policial en las calles”, enfatizó.

En ese sentido, dijo que se podría reforzar la dotación policial haciendo que la promoción de estudiantes que egresa este año de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía se quede en Trujillo.

“Hay ciudades en el país que tienen mayor cantidad de policías en relación a su población y no tienen los mismos problemas”, expresó.

Respecto a la posibilidad de que desaparezca el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), como lo anunció el presidente de la República, José Jerí, precisó que no importa que le cambien de nombre o que desaparezca. Lo que importa es que funcione.