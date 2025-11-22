El jefe de la Región Policial de La Libertad, general PNP Guillermo Llerena, desmintió al alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, quien en la víspera salió a cuestionar que se haya tomado la supuesta decisión de retirar a 300 policías de la calle para mandarlos a monitorear cámaras de vigilancia y drones.

El alto oficial dijo que eso es falso, pues el personal seleccionado para cumplir esa tarea, antes hacía labores administrativas y no patrullaba la ciudad.

“En la Central 105 son los mismos policías los que están laborando allí, solo se movió a personal femenino que estaba realizando labores administrativas. La verdad que me sorprendió lo que dijo el alcalde”, sostuvo el alto oficial.