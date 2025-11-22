No sacaron a 300 agentes de las calles.
El jefe de la Región Policial de La Libertad, general PNP Guillermo Llerena, desmintió al alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, quien en la víspera salió a cuestionar que se haya tomado la supuesta decisión de retirar a 300 policías de la calle para mandarlos a monitorear cámaras de vigilancia y drones.

El alto oficial dijo que eso es falso, pues el personal seleccionado para cumplir esa tarea, antes hacía labores administrativas y no patrullaba la ciudad.

“En la Central 105 son los mismos policías los que están laborando allí, solo se movió a personal femenino que estaba realizando labores administrativas. La verdad que me sorprendió lo que dijo el alcalde”, sostuvo el alto oficial.

