La candidata presidencial de Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli defendió la postulación al Senado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). La exjefa de Essalud rechazó que se trate de un acto de impunidad y afirmó que el exmandatario debe ejercer plenamente su derecho a la participación política mientras enfrenta sus procesos judiciales.

“La participación política es un derecho de cualquier ciudadano. En muchos países los expresidentes son senadores vitalicios. Yo creo firmemente en la presunción de inocencia y ojalá que sus procesos avancen como deberían ser, y en vida, porque a nadie se le hace justicia a muerte”, señaló en una entrevista con Canal N.

Molinelli insistió en que el proceso contra Kuczynski por el caso IIRSA Norte aún se encuentra lejos de llegar a una sentencia definitiva. Asimismo, recordó que la etapa intermedia permite al investigado demostrar su inocencia antes de un eventual juicio.

“Esta acusación todavía tiene la posibilidad de demostrar, en esta etapa previa al juicio, su inocencia. Frente a la duda vendrá el juicio; aún hay un camino que seguir. Creo que Pedro Pablo es una persona muy segura, y estoy convencida de que sus abogados van a acompañarlo para demostrar su inocencia”, afirmó.

Marca distancia con Dina Boluarte

Por otra parte, Molinelli comentó que uno de los ejes centrales de su candidatura es recuperar la mirada positiva sobre el liderazgo femenino, diferenciándose de la gestión de Dina Boluarte. En ese sentido, cuestionó el impacto que ha dejado la baja aprobación de la expresidenta en la percepción de las mujeres en política.

“Las mujeres no somos Dina. Somos luchadoras, empáticas y comprometidas”, sustuvo.

La aspirante a la presidencia consideró preocupante que solo cuatro de los 37 aspirantes presidenciales para 2026 sean mujeres, según su declaración este hecho evidencia la urgencia de reconstruir la confianza ciudadana en figuras femeninas con trayectoria, capacidad de gestión y vocación de servicio.

Defiende su trayectoria frente a investigaciones

Frente a los cuestionamientos que enfrenta su antigua gestión, defendió su propio historial en la administración pública, señalando que en el caso Chinchero fue absuelta por la Contraloría y el Tribunal Constitucional. Asimismo, recordó que ganó una querella por difamación derivada de dicho proceso.

“La Villa Panamericana salvó más de 120 mil vidas. Implementamos 2.000 camas UCI, 11.500 camas hospitalarias y más de 80 plantas de oxígeno. No nos quedamos de brazos cruzados”, dijo respecto a su gestión en Essalud durante la pandemia.

La exministra de Justicia, indicó que solo mantiene dos investigaciones pendientes luego de más de veinte años en la función pública, y sostuvo que no teme a las indagaciones mientras estas se conduzcan con imparcialidad.

Critica a la justicia politizada

Asimismo, la candidata criticó lo que considera una “influencia política en el sistema judicial“ y sostuvo que el Ministerio Público y el Congreso operan bajo presiones partidarias que afectan la imparcialidad de los procesos. En esa misma línea, pidió una reforma integral que garantice autonomía y transparencia.

“No podemos seguir permitiendo que el Congreso elija a fiscales o jueces. Eso genera desconfianza y politiza el sistema”, afirmó.

Propuesta frente a la crisis migratoria en el sur

Sobre el conflicto migratorio en la frontera con Chile, Molinelli adoptó una posición firme y planteó un plan de control fronterizo estricto, repatriación ordenada y presencia de las Fuerzas Armadas para combatir mafias transnacionales.

“Si Chile expulsa ilegales, Perú no puede ser el patio trasero”, manifestó.

Además, propuso implementar “fronteras vivas” con acceso a salud, identidad, servicios básicos e infraestructura en las zonas más vulnerables y advirtió que la ausencia del Estado abre espacio para el crimen organizado.