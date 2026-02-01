Una noche espectacular se vivió el viernes en la provincia de Sechura en la celebración de su 32 aniversario, donde el plato fuerte fue la presentación del cantautor William Luna, quien hizo vibrar con sus canciones en la serenata en el frontis de la iglesia que estuvo abarrotada de personas.

El intérprete de “Niñachay” y “Vienes y te vas” se ganó el cariño de los sechuranos. La emoción le embargó y regaló una quena a la multitud.

También estuvo presente la revelación juvenil “Los Parranderitos” conformada por 4 hermanos Morales de la provincia de Sechura que con su talento y arte puso bailar a todos.

CUMBIA

Y como no podía ser de otra forma, la Capital Regional del Arte, celebró su día central a ritmo de cumbia, ese famoso género musical que Sechura conoce muy bien y ha regalado al Perú y al mundo excelentes temas y agrupaciones para el deleite de millones de personas.

En un impresionante escenario también hicieron su presentación las famosas orquestas “La Única Tropical” de Sechura y finalmente “Los Caribeños” de Guadalupe, en una jornada que destacó por la gran multitud de personas que acompañó el evento.