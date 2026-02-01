Cantautor William Luna hizo vibrar con sus mejores canciones a los sechuranos.
Una noche espectacular se vivió el viernes en la provincia de Sechura en la celebración de su 32 aniversario, donde el plato fuerte fue la presentación del cantautor , quien hizo vibrar con sus canciones en la serenata en el frontis de la iglesia que estuvo abarrotada de personas.

El intérprete de “Niñachay” y “Vienes y te vas” se ganó el cariño de los sechuranos. La emoción le embargó y regaló una quena a la multitud.

También estuvo presente la revelación juvenil “Los Parranderitos” conformada por 4 hermanos Morales de la provincia de Sechura que con su talento y arte puso bailar a todos.

CUMBIA

Y como no podía ser de otra forma, la Capital Regional del Arte, celebró su día central a ritmo de cumbia, ese famoso género musical que Sechura conoce muy bien y ha regalado al Perú y al mundo excelentes temas y agrupaciones para el deleite de millones de personas.

En un impresionante escenario también hicieron su presentación las famosas orquestas “La Única Tropical” de Sechura y finalmente “Los Caribeños” de Guadalupe, en una jornada que destacó por la gran multitud de personas que acompañó el evento.

