El presidente José Jerí no acudió este domingo a la celebración del Día de la Confraternidad Peruano-China, el mismo evento que utilizó semanas atrás para justificar su reunión extraoficial con el empresario chino Zhihua Yang. El encuentro clandestino realizado el 26 de diciembre pasado durante la noche en un restaurante chino de la avenida San Luis, generó cuestionamientos cuando se conoció que el mandatario llegó encapuchado al lugar.

La ausencia del jefe de Estado resultó llamativa considerando el énfasis que puso en vincular aquella reunión nocturna con la organización de esta celebración. Además, el evento no se realizó en Palacio de Gobierno como Jerí había anunciado, sino en la explanada del Ministerio de Cultura en San Borja.

Sin embargo, la ceremonia se llevó a cabo este domingo en las instalaciones del Ministerio de Cultura. El ministro Alfredo Luna explicó que el cambio de sede desde Palacio de Gobierno respondió a “un tema logístico” y a la “esencia cultural” de la fecha.

Respecto a la ausencia presidencial, Luna señaló que Jerí no pudo asistir porque “tiene una agenda de trabajo”. No obstante, la agenda oficial del mandatario no registra ninguna actividad programada para este domingo.

Agenda oficial del presidente José Jerí

Jerí usó celebración para explicar reunión clandestina

El pasado 12 de enero, el presidente intentó justificar su encuentro con Yang señalando que coordinaban detalles para el Día de la Confraternidad.

“Sobre el día 1 de febrero, que se va a tener el Día de la Amistad Perú-China, ya habíamos tomado previamente la decisión de que tenemos que hacer algo diferente, porque China es un socio comercial para nosotros”, declaró ante la prensa.

En esa oportunidad, el mandatario afirmó que empresarios como Zhihua Yang tenían “toda la intención de que su evento, que finalmente se va a realizar en Palacio de Gobierno, se dé de la mejor manera”. Con estas palabras, Jerí buscó darle un carácter oficial a la reunión que había mantenido de manera reservada en el restaurante chino.