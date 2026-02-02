La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició este martes diligencias clave en el restaurante chifa del distrito de San Borja, escenario de una de las reuniones sostenidas entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang.

En ese sentido, Panorama evidenció que desde el interior se entregaron cámaras de seguridad, memorias y diversa documentación, material que será revisado en el marco de la investigación por presuntas gestiones indebidas o tráfico de influencias.

Las memorias entregadas contendrían registros minuto a minuto del encuentro sostenido entre José Jerí y Zhihua Yang, lo que permitirá determinar si la reunión se realizó en horarios inusuales y si existieron otras visitas adicionales. La intervención de la Fiscalía, el último jueves, demoró 7 horas.

Además de estas acciones, se informó que el fiscal Tomás Aladino Gálvez interrogó a José Jerí en Palacio de Gobierno. La diligencia duró cerca de tres horas, durante las cuales el mandatario respondió alrededor de 30 preguntas.

Según fuentes internas, entre las preguntas estaría: ¿Desde cuándo conoce al empresario Zhihua Yang?

Por otro lado, estas acciones tratarían de ser “opacadas” por las intervenciones que realiza Jerí en los penales o el caso de la captura de “El Monstruo”, donde algunos especialistas lo calificaron como “show”.

Al respecto, el analista político, José Carlos Requena, señaló que el presidente enfrenta, desde ahora, un escenario marcado por sospechas. “Es un mandatario que carga con un manto de duda desde el inicio de su gestión. Cualquier acción que realice deberá ser explicada”, dijo.