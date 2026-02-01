De cara a las elecciones generales 2026, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó la exclusión de listas de candidatos al Congreso de los partidos Perú Moderno y Partido Frente de la Esperanza 2021, tras declarar infundados sus recursos de apelación.

Mediante la Resolución N.º 0100-2026-JNE, el tribunal electoral confirmó que se declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Senado por el distrito electoral Único Nacional de la organización Perú Moderno.

Ratificó la Resolución Nº 00057-2026-JEE-LIC2/JNE, del 5 de enero de 2026, que comprendía una plancha incompleta y vicios administrativos, incluyendo candidatos que habían renunciado al partido y la falta de presentación de la declaración jurada de consentimiento obligatoria.

En el caso de la organización política, Partido Frente de la Esperanza , ratificó la Resolución Nº 00079-2026-JEE-LIC2/JNE que declaró improcedente la solicitud de inscripción de Reynaldo Armando Carretero Torres, Martha Patricia Gallo Rengifo y Luis Alfredo Belleza Caballina, candidatos a la Cámara de Diputados por el distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero.

Refiere que el partido no acreditó el cumplimiento de la democracia interna en el proceso de selección de sus postulantes, a pesar de haber tenido tiempo para subsanar dichas observaciones.

El JNE sostuvo que estos incumplimientos representan infracciones graves a la norma de inscripción y que no es posible flexibilizar los requisitos formales ni los principios de democracia interna en esta etapa del proceso.