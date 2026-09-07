en el sector denominado “El Mirador”, ubicado al interior del Paisaje Arqueológico “La Cresta de Sacramento Sector A”, personal técnico de la Sub Direccion de Patrimonio Cultural Industrias Culturales e Interculturalidad de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica se trasladó de manera inmediata al lugar

Pretendían invadir

La intervención se realizó en atención a la información recibida durante la mañana de este domingo 6 de setiembre, que advertía sobre la presencia de más de 100 personas y la instalación de estructuras precarias tipo choza dentro del ámbito del referido paisaje arqueológico.

El Paisaje Arqueológico “La Cresta de Sacramento Sector A” forma parte del Área de Reserva Arqueológica “Líneas y Geoglifos de Nasca” y se encuentra comprendido dentro del área nuclear del bien cultural “Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa”, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Asimismo, cuenta con determinación de protección provisional establecida mediante Resolución Directoral N.° 115-2026-DGPA-VMPCIC/MC, de fecha 29 de abril de 2026.

Durante la diligencia, realizada de manera conjunta el equipo técnico de la Sub Dirección con la Fiscalía de turno y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), se constató la presencia de personas y estructuras precarias en el sector intervenido. Ante la presencia de las autoridades, las personas que se encontraban ocupando el área procedieron a retirarse del lugar, desarmando las chozas instaladas y retirando las piedras que habían sido colocadas en el sector.

El personal técnico de la Sub Dirección efectuó el registro de la intervención y realizó las verificaciones correspondientes, incluyendo la documentación fotográfica y la recopilación de información necesaria para determinar la ubicación y características de las estructuras instaladas, así como su eventual superposición con el polígono protegido.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica continuará con las acciones que correspondan, a fin de determinar las responsabilidades administrativos y penales que correspondan contra los presuntos infractores.

El Ministerio de Cultura recuerda a la ciudadanía que las áreas integrantes del patrimonio arqueológico cuentan con protección legal y que cualquier intervención, ocupación, remoción o alteración no autorizada puede generar responsabilidades conforme a la normativa vigente.

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