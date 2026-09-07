Ante la alerta sobre una presunta ocupación no autorizada en el sector denominado “El Mirador”, ubicado al interior del Paisaje Arqueológico “La Cresta de Sacramento Sector A”, personal técnico de la Sub Direccion de Patrimonio Cultural Industrias Culturales e Interculturalidad de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica se trasladó de manera inmediata al lugar para verificar la situación y salvaguardar el patrimonio arqueológico.

Pretendían invadir

La intervención se realizó en atención a la información recibida durante la mañana de este domingo 6 de setiembre, que advertía sobre la presencia de más de 100 personas y la instalación de estructuras precarias tipo choza dentro del ámbito del referido paisaje arqueológico.

El Paisaje Arqueológico “La Cresta de Sacramento Sector A” forma parte del Área de Reserva Arqueológica “Líneas y Geoglifos de Nasca” y se encuentra comprendido dentro del área nuclear del bien cultural “Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa”, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Asimismo, cuenta con determinación de protección provisional establecida mediante Resolución Directoral N.° 115-2026-DGPA-VMPCIC/MC, de fecha 29 de abril de 2026.

Durante la diligencia, realizada de manera conjunta el equipo técnico de la Sub Dirección con la Fiscalía de turno y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), se constató la presencia de personas y estructuras precarias en el sector intervenido. Ante la presencia de las autoridades, las personas que se encontraban ocupando el área procedieron a retirarse del lugar, desarmando las chozas instaladas y retirando las piedras que habían sido colocadas en el sector.

El personal técnico de la Sub Dirección efectuó el registro de la intervención y realizó las verificaciones correspondientes, incluyendo la documentación fotográfica y la recopilación de información necesaria para determinar la ubicación y características de las estructuras instaladas, así como su eventual superposición con el polígono protegido.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica continuará con las acciones que correspondan, a fin de determinar las responsabilidades administrativos y penales que correspondan contra los presuntos infractores.

El Ministerio de Cultura recuerda a la ciudadanía que las áreas integrantes del patrimonio arqueológico cuentan con protección legal y que cualquier intervención, ocupación, remoción o alteración no autorizada puede generar responsabilidades conforme a la normativa vigente.

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