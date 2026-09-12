En diversos puntos estratégicos de la ciudad, previamente, identificados fueron colocadas las 32 cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Provincial de Chincha. La información en video llega en tiempo real a la central para que los operadores ante una situación delictiva o de emergencia den cuenta a la comisaría, al personal de patrullaje integrado, también a la estación de bomberos, según corresponda.

Cámaras de seguridad

La alcaldesa provincial, Silvia Barrios Valenzuela, manifestó que hubo un mapeo de las zonas donde fueron colocadas las cámaras, que permiten la identificación de cualquier conducta al margen de la ley. Las personas a cargo del monitoreo recibieron capacitación previa sobre el funcionamiento de los equipos y los protocolos a seguir en cada situación que pueda presentarse en la ciudad y alrededores.

Barrios Valenzuela indicó que además han incorporado un servidor para el almacenamiento de los videos por al menos 45 días. Estos archivos serán de uso en las investigaciones que realicen la policía y el Ministerio Público contra sujetos captados en la comisión de un hecho delictivo. La autoridad agregó que con la puesta en funcionamiento del sistema de videovigilancia se espera además superar una de las metas del Ejecutivo.

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