En lo que va del año 2022, se registran más de 6 mil casos de diabetes, varios casos con complicaciones y que pueden ocasionar ceguera, afectación en órganos y hasta la amputación del pie, así lo informó Yolanda Velásquez Quispe, coordinadora de la Estrategia Sanitaria Regional de Prevención y Control de Daños no Transmisibles de la Diresa Ica.

Niños con la enfermedad

La funcionaria del sector Salud reveló que, según el padrón nominal, en el departamento iqueño ya se registran 6 mil 800 personas con la enfermedad de la diabetes, la de mayor prevalencia es el tipo 2, asimismo que, en el Hospital Regional de Ica se atiende a pacientes diabéticos en riesgo de desarrollar complicaciones graves como ceguera, insuficiencia renal, infarto al miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores.

“La diabetes es una enfermedad de salud pública, a nivel regional tenemos más de 6800 pacientes con diabetes de todas las edades y aumentado a diferencia del 2021, además la cifra puede ser aún más excesiva, ya que muchas personas no saben que están viviendo con la diabetes. Según las estadísticas, casi el 90 % de iqueños son sedentarios y el 80 % tiene exceso de peso, sobrepeso y obesidad, que es un factor de riesgo para tener diabetes”, declaró.

Advirtió que la Estrategia Sanitaria Regional de Prevención y Control de Daños no Transmisibles de la Diresa Ica evalúa pacientes desde los 5 años de edad, y se ha podido evidenciar que la enfermedad de la diabetes se presenta cada vez más en población joven, ya que algunos niños de 10 años a más han sido diagnosticados con el problema de salud, muchos de ellos con obesidad, por lo que es de suma importación que los padres de familia controlen el estado nutricional de los menores.

Velázquez añadió que gran cantidad de la población no sabe que padece de la diabetes, siendo así que en la última campaña del pasado 14 de noviembre del año actual, hasta un 40 % de los evaluados mediante tamizaje de glucosa. se enteró ese mismo día que tenía la enfermedad, algunos casos fueron referidos a hospitales para que reciban insumos médicos y también asesorados por los profesionales de la nutrición para una correcta alimentación.

“En la última campaña que se ha realizado se ha detectado casi a un 40% que no sabía que tenía diabetes, los síntomas que presentaban es que tenían mucha hambre (polifagia), mucha sed (polidipsia) y que iban constantemente al baño o que habían bajado mucho de peso, después se les ha realizó una prueba y se ha determinado que son diabéticos”, dijo.

Pie diabético

Sostuvo que la diabetes ha originado que pacientes iqueños sufran compilaciones, algunos son dependientes de la insulina, además en el Hospital Regional de Ica, hasta un 30 % de diabéticos sufren el riesgo de amputación del pie, por lo que son tratados para evitarlo, en muchos casos los pacientes sufren de neuropatía, al no sentir sensibilidad en el pie.

“Los pacientes muchas veces tienen neuropatía, se hacen heridas en el pie y no sienten, por eso se les realiza la prueba de sensibilidad. En todos los establecimientos de salud tenemos los monofilamentos para detección del pie diabético. La población debe saber que la detección solo es en minutos, por eso no debe dudar en realizarse un examen y no lleguen a complicarse a la amputación o alguna enfermedad renal, porque la diabetes poco a poco complica órganos como la vista, el riñón, el pie y otros”, finalizó.

