Hoy domingo 12 de abril se desarrollan en todo el país las Elecciones Generales 2026, una jornada clave para la vida democrática en la que los ciudadanos eligen al presidente de la República, dos vicepresidentes, así como a los nuevos integrantes del Congreso y a los representantes ante el Parlamento Andino. En la región Ica, el proceso electoral contempla la elección de un senador y cuatro diputados.

Jornada electoral

Las elecciones fueron convocadas mediante el Decreto Supremo N.º 039-2025-PCM, emitido por la Presidencia de la República, estableciendo el cronograma y las disposiciones necesarias para el desarrollo del proceso en todo el territorio nacional.

De acuerdo con las cifras oficiales, en Ica están habilitados para sufragar 713 mil 997 electores. Para ello, se han dispuesto 268 locales de votación distribuidos en 43 distritos y cuatro centros poblados. En estos espacios se han instalado 2,443 mesas de sufragio, las cuales están a cargo de 21,987 miembros de mesa, responsables de garantizar la correcta instalación, desarrollo y cierre de la jornada electoral.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el despliegue del material electoral se realizó con anticipación desde los almacenes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). Esta operación logística incluyó la distribución de cédulas de votación, ánforas, actas electorales, padrones, señalización y otros implementos indispensables.

Asimismo, se trasladaron cabinas de votación destinadas a asegurar el secreto del voto, así como materiales para el acondicionamiento de aulas que funcionan como mesas de sufragio. Este proceso se llevó a cabo bajo medidas de seguridad y control para asegurar que todo el material llegue en condiciones adecuadas a cada punto de votación.

En paralelo, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Ica informó que se ha desplegado un total de 1,324 fiscalizadores en toda la región. Estos funcionarios cumplen labores de supervisión desde la instalación de las mesas hasta el cierre de la jornada, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas electorales, prevenir irregularidades y reforzar la transparencia del proceso.

El presidente del JEE de Ica, Dr. Luis Alberto Leguía Loayza, señaló que este despliegue busca asegurar que cada etapa del proceso se desarrolle conforme a la ley, brindando confianza a los ciudadanos sobre la legitimidad de los resultados.

Por su parte, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso una jornada extraordinaria de atención en su oficina principal ubicada en la avenida San Martín, en la ciudad de Ica. La atención se realizará hasta las 5:00 de la tarde y estará destinada exclusivamente a la entrega de DNI a los ciudadanos que lo requieran para poder ejercer su derecho al voto.

La entidad también recordó que los electores podrán sufragar presentando su documento nacional de identidad incluso si este se encuentra vencido o caduco. Asimismo, el DNI amarillo seguirá siendo válido para votar en caso de que el ciudadano no haya realizado el cambio al DNI azul o electrónico.

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