El Ministerio del Interior (Mininter), a través de la Policía Nacional del Perú (PNP), dispuso el traslado de cientos de agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) a la región Ica, además de camionetas policiales, motocicletas, una tanqueta y un helicóptero para garantizar el orden público, tras el bloqueo por más de cuatro días de la Panamericana Sur.

Dinoes en la zona

El pasado 8 de enero del 2023, se liberó todos los tramos de la principal carretera iqueña, que estuvo bloqueada en el kilómetro 299 en El Álamo, el 291 en Expansión Urbana, y el kilómetro 263 en la zona de Barrio Chino (Santa Cruz de Villacurí). Este último sector es el de mayor convulsión, por lo que la PNP dispuso un gran despliegue policial, llegando actualmente al lugar hasta una decena de buses de la policía con cientos de agentes de la Dinoes, quienes se encuentran armados y posicionados las 24 horas del día en la Panamericana Sur, con la finalidad de evitar el bloqueo de la vía. Ellos se ubicaron en posiciones estratégicas de la pista, en ambos sentidos para evitar la obstaculización.

Asimismo, la PNP desplegó 60 efectivos con caballos, pertenecientes a la policía montada, además de 20 camionetas y más de una decena de motocicletas para un patrullaje motorizado en los kilómetros de la carretera iqueña, que es un puente de articulación con otras regiones. Todo ello buscando restablecer el principio de autoridad y el resguardo de la integridad de los ciudadanos.

El jefe del frente policial Ica, Aldo Muñoz Ygal, indicó que los manifestantes dieron la tregua, ya que tenían la necesidad de trabajar, en su mayoría en las empresas agroexportadoras. Además, que la PNP buscará garantizar el derecho al libre tránsito de las personas.

“La población ya no tenía para más porque vive del día a día, nosotros tenemos que proteger tanto al que protesta como al que no protesta, no ha habido ningún problema, la población quiere salir a trabajar y tenemos que ayudarlos, las personas pueden protestar, pero no pueden reducir el derecho de otras personas que se trasladan a diferentes partes del país. Nosotros estamos siempre al servicio de la sociedad y siempre defenderemos al más indefenso, nuestra fuerza aquí en Villacurí es para reestablecer la tranquilidad de la mayoría porque bloquear una carretera es un delito. Pueden anunciarse un montón de cosas, y se pone en evidencia que se están cometiendo delitos, como policías tenemos que tratar de dar las garantías”, declaró.

En el sector conocido como Barrio Chino, también se posicionó un helicóptero, donde estuvo a bordo el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro Alvarado, quien sobrevoló la jurisdicción, a fin de inspeccionar las operaciones policiales de seguridad, liberación de la carretera de la Panamericana Sur y evitar bloqueos que afecten a la población que se desplazan por la vía de comunicación.

En tanto, en el Cercado de Ica y otras provincias del departamento, se pudo evidenciar alta demanda de pasajeros, quienes buscaban viajar en su gran mayoría a la capital Lima, así como a otras regiones del interior del Perú. Por ello, todas las empresas de transporte interprovincial reanudaron sus operaciones y realizan las rutas normales a todos los destinos.

