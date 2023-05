Un salvaje ataque animal sufrió una menor de tres años de edad en la provincia de Chincha, donde fue víctima de varias mordeduras por un perro de raza pitbull, que la dejado gravemente herida y con decenas de puntos, por lo que ha tenido que ser internada en un hospital. Increíblemente ninguna persona asume ser dueño del can y se hace responsable, pese a que la familia es de escasos recursos económicos.

Feroz ataque

Ente lágrimas, la madre de la menor, Yanina Carbajal Pachas (32), narró el cruel episodio que le ha tocado vivir a su pequeña, quien recibió fuertes mordeduras del pitbull y la atacó dañándole la ceja, vista, oreja y otras partes de la cabeza de la menor. El hecho se registró en horas de la noche del 22 de mayo en el pasaje Pachas, del sector Jose Olaya (Chincha). Actualmente la menor tiene 45 puntos y se encuentra internada en el hospital Essalud René Toche Groppo.

”Mi hijita me dice Mamá tengo hambre, y le gustaba comer papita rellena, y le doy un sol y salió a comprar al frente a la tienda mi bebé y escuche gritos desesperantes, pensaba que alguien se estaba peleando y de pronto escuchó que dicen la bebé , y veo a mi hijita llena de sangre y corrí a auxiliarla, la subimos a la moto y estaba como muerta solo me miraba y no hablaba, y fue ingresada por emergencia en el hospital, ahora tiene puntos en las cejas, al costado de la oreja, en la cabeza, en la vista. Los médicos la han hospitalizado y solo me dicen que tengo que esperar, le han puesto medicamentos para el dolor, pero mi hijita llora y me dice que quiere irse a la casa, como madre nunca pensé pasar por esta pesadilla con mi bebe”, declaró.

Señaló que ha registrado la denuncia policial, y en la Divincri Chincha, le indicaron que debía esperar que la menor sea dada de alta para que procedan a identificar al dueño del can y realizar el proceso de investigación. “El dueño del perro no asume los gastos, fui a la Divincri y brinde mi declaración y me dijeron que tenía que esperar que la bebé salga de alta para que pase el médico legista y después van a proceder. Ahorita el dueño del perro dice que no es su perro, y ahí le dan de comer, el perro duerme en su casa y sale para afuera y tiene más de un año en la zona”, dijo.

La familia es de escasos recursos económicos y pese a que no tiene el apoyo del responsable del can, tampoco han recibido ningún apoyo por parte de las autoridades, y han tenido que gastar más de 500 soles en medicinas y otros, además que el tratamiento de la infante deberá continuar posteriormente. En la escena del feroz ataque, aun se podía evidenciar la presencia del animal de raza peligrosa, que se encontraba sin bozal y generaba el peligro de atacar a otras personas, el can tenía entre sus patas las manchas de sangre que evidenciaban el sangriento ataque contra la menor de tres años.

Los vecinos de la zona pidieron la intervención de las autoridades competentes ya que nadie asume la responsabilidad del can. Los moradores indicaron que el perro tiene antecedentes de haber mordido y hasta ha causado la muerte a otros animales y también había intentado atacar a otras personas en el mismo lugar, además que no tiene correaje o bozal.

“Este perro mató a mi perrito que era más pequeño en el mismo sitio, el dueño también es del pasaje y ahora no se quiere hacer cargo, exigimos que intervengan las autoridades y se lo lleven porque es un peligro, la ha mordido a la pequeña y hasta ha podido ser fatal si no fuera por los vecinos que la rescataron”, dijo una vecina del sector.

La familia también exige que se determine a los responsables, además han solicitado apoyo para poder coberturar el tratamiento de la menor. Para apoyar contactar al 913550682.

