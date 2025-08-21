Con el fin de garantizar la transparencia y evitar el robo en el peso de productos de primera necesidad, la Asociación de Comerciantes del Mercado Modelo de Ica instaló una balanza pública general que servirá como patrón para el peso real de los productos y alimentos.

Peso real

Miguel Tito, presidente de la asociación de comerciantes, explicó que la balanza fue colocada en un punto estratégico, en el ingreso principal del mercado, y estará disponible desde las 4:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. Esto busca asegurar que el peso de los productos vendidos sea exacto y evitar irregularidades.

“En los exteriores del Mercado Modelo hay comercio ambulatorio y vamos a instalar las balanzas en cuatro puntos estratégicos para que el peso sea exacto. Además, anteriormente en un operativo la municipalidad retiró cuatro balanzas que presentaban irregularidades”, indicó Tito.

El equipo ya fue calibrado para garantizar la precisión del peso. Además, en los próximos 15 días se proyecta instalar otras tres balanzas en distintos puntos clave del mercado, con el objetivo de fortalecer la confianza de los compradores y promover la transparencia en las ventas.

VIDEO RECOMENDADO