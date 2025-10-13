Las actividades religiosas por el mes morado avanzan con gran convocatoria en la ciudad de Ica. Desde el pasado jueves 9 de octubre, cientos de personas asisten cada noche al Santuario de Luren para participar del tradicional novenario en honor al Señor de Luren, considerado patrono de la ciudad.

Masiva devoción

El evento se ha consolidado como una de las manifestaciones de fe y cultura más importantes de la región. Cada noche, desde las 6:45 p.m., se desarrolla la programación religiosa, con gran asistencia de fieles que acuden no solo a las celebraciones, sino también a los actos tradicionales que las acompañan, como la quema de castillos de fuegos artificiales, que tiene lugar después de las 10:00 de la noche.

Además del aspecto devocional, cada jornada está organizada por distintos gremios, empresas y colectivos que se turnan como novenantes, apoyando en la preparación y logística de cada día.

En los primeros días del novenario participaron el Gremio de Abastecedores, el Club Centro Social de Ica y la Hermandad Femenina del Señor de Luren, seguidos por la Hermandad del Señor de Luren, la Hermandad Chalaca y la conocida Dulcería y Pastelería Velazco. También fueron novenantes la Asociación de Talleres de Mecánica y Anexos de Ica junto a la IX Región del Colegio Médico del Perú. Ayer domingo 12 estuvieron a cargo la Asociación de Cargadores Devotos del Señor de Lureny la Hermandad de Sahumadoras.

En los días siguientes, está programado para hoy, lunes 13 de octubre, la participación del Gremio de Señoras y Señoritas y la Notaría Ana Laura Delgado Puppi, mañana la Federación de Transportistas FETRAC y el Estudio Jurídico Ramos Quispe Abogados & Asociados S.A.C. (martes 14), el Patronato de Ica junto con Inversiones Anturio E.I.R.L. (miércoles 15), el Colegio de Contadores Públicos de Ica y la Constructora e Inmobiliaria Las Gaviotas de Carhuaz S.A.C. (jueves 16), y el Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Ica, el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos de la Región Ica (viernes 17).

Para el sábado 18, día de vísperas, los responsables serán el Gremio de Pequeños Agricultores de Ica y la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.

El domingo 19 de octubre se celebrará la misa central del mes, al mediodía, en el Santuario de Luren. Ese mismo día se realizará una kermesse y bingo parroquial desde las 10:00 a.m., con actividades para las familias asistentes.

El lunes 20 de octubre está prevista la bajada solemne de la imagen del Señor de Luren a las 7:00 a.m., seguida de un periodo de veneración hasta el mediodía. Por la noche, desde las 7:00 p.m., se dará inicio al primer recorrido procesional por las calles de la ciudad, evento que cada año convoca a miles de personas.

Finalmente, el segundo recorrido procesional está programado para el domingo 26 de octubre a la 1:00 p.m., marcando el cierre de las festividades del mes morado en Ica.

