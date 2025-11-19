La región Ica recibió un importante impulso económico que promete generar un impacto directo en la población. La empresa minera Shougang Hierro Perú realizó un aporte de 13 millones de soles al Gobierno Regional de Ica, un monto que será destinado a proyectos claves.

Aporte al desarrollo

El gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, destacó la relevancia del aporte durante un acto en el que se reconoció el compromiso de la minera con la región. “Este es un gesto que demuestra cómo la colaboración entre el sector privado y las autoridades locales puede traducirse en beneficios tangibles para la comunidad”, señaló la autoridad.

Según se informó, los fondos serán invertidos en proyectos estratégicos que abarcan áreas como infraestructura, educación, salud y desarrollo social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. Además, se prevé que parte de la inversión se canalice mediante el mecanismo de Obras por Impuesto (OxI), lo que permitirá acelerar la ejecución de obras sin afectar las finanzas del gobierno regional.

El aporte de 13 millones de soles marca un precedente en la región y abre la puerta a futuras colaboraciones que buscan fortalecer la infraestructura en Ica.

