La provincia de Ica fue escenario ayer de una destacada visita internacional con la llegada de la actual Miss Universo 2025, Fátima Bosch, quien desarrolló una agenda oficial orientada a la promoción de los principales atractivos turísticos y culturales del sur del país.

Visita histórica

Como parte de su itinerario, la representante internacional recorrió la emblemática laguna de Huacachina, considerada el único oasis natural en medio del desierto peruano y uno de los destinos más representativos del país.

En el lugar, participó en una ceremonia especial que incluyó su ingreso en bote por la laguna, resaltando su valor paisajístico ante audiencias internacionales. Este atractivo turístico ha sido recientemente reconocido por National Geographic como uno de los oasis más bellos del mundo.

Asimismo, en la ceremonia, el alcalde provincial de Ica, Ing. Carlos Reyes, le brindó el reconocimiento como hija predilecta de Ica y le otorgó la medalla de la ciudad.

La agenda incluye además una visita a la Iglesia del Señor de Luren, importante espacio religioso de la ciudad.

Para hoy, se ha programado su participación en un pasacalle costumbrista que se desarrollará desde las 5:00 p. m., con inicio en el Estadio José Picasso Peratta. Esta actividad busca destacar las expresiones culturales y la identidad local ante la población y visitantes.

Asimismo, Fátima Bosch se encuentra acompañada en las actividades por Luren Márquez, actual Miss Perú 2026, en el marco de una iniciativa conjunta entre la organización Miss Perú y autoridades locales para posicionar a la región como un destino turístico competitivo a nivel internacional.

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