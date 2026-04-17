La provincia de Ica será escenario de una visita internacional hoy viernes 17 y el sábado 18 de abril, con la llegada de la actual Miss Universo, Fátima Bosch, quien desarrollará una agenda oficial centrada en la promoción de los principales atractivos turísticos y culturales del sur del país.

Visita histórica

De acuerdo con la programación establecida, la reina de belleza arribará a la provincia de Ica para participar en diversas actividades públicas y protocolares, siendo uno de los puntos principales de su recorrido la Laguna de Huacachina, reconocida como el único oasis natural en medio del desierto y uno de los destinos más emblemáticos del Perú.

En este lugar se ha previsto la realización de una ceremonia especial, además de recorridos que permitirán difundir su valor paisajístico ante medios y audiencias internacionales. Cabe señalar que este atractivo fue destacado recientemente por National Geographic como uno de los oasis más bellos del mundo.

La agenda también contempla una visita a la Iglesia del Señor de Luren, importante espacio religioso y tradicional de la ciudad, así como su participación en un pasacalle costumbrista que se desarrollará desde las 5:00 de la tarde, teniendo como punto de partida el Estadio José Picasso Peratta. Esta actividad busca resaltar las expresiones culturales locales y la identidad de la región iqueña.

El director regional de Turismo de Ica, Dr. Gustavo Huerta, señaló que se espera que esta visita contribuya a generar mayor interés en los atractivos iqueños y fortalecer la proyección del destino.

El funcionario también destacó que se trata de la primera vez que la región recibe a una Miss Universo en funciones, lo que representa una oportunidad significativa para reforzar las estrategias de promoción turística y dinamizar la actividad económica vinculada al sector.

Cabe señalar que, durante los dos días de actividades, también estará presenta la Miss Perú 2026, Luren Márquez y la presidenta de la organización Miss Perú, Jessica Newton.

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