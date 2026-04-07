Fátima Bosch Fernández, actual Miss Universo, llegaría a la provincia de Ica, según informó la Municipalidad Provincial de Ica a través de una convocatoria oficial dirigida a los medios de comunicación.

Anuncio oficial

De acuerdo con el anuncio, el martes 7 de abril se realizará una conferencia de prensa en la que se darán a conocer detalles sobre su llegada a la ciudad y los motivos de su visita. La actividad está programada para el mediodía en el Salón Consistorial del municipio, donde se espera la presencia de autoridades locales.

“La Municipalidad Provincial de Ica tiene el honor de invitar a los distinguidos medios de comunicación a la conferencia de prensa oficial con motivo de la histórica visita de Fátima Bosch, Miss Universo, a nuestra ciudad”, señala la invitación difundida.

El encuentro tiene como objetivo principal fortalecer la promoción turística y social de la provincia, aprovechando la presencia de la reina de belleza en territorio iqueño. La actividad también buscará posicionar a Ica como un destino atractivo a nivel nacional e internacional.

Como parte de la jornada, se ha confirmado la participación de la empresaria y organizadora de certámenes de belleza Jessica Newton, quien asistirá como invitada especial.

VIDEO RECOMENDADO