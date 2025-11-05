La controversia surgió durante un evento en Bangkok, cuando Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, denunció que Nawat Itsaragrisil la llamó “tonta” tras reclamarle por no publicar un contenido solicitado.

La candidata afirmó que el comentario se originó por diferencias del organizador con la dirección del certamen y señaló a la prensa: “Si una corona te quita tu dignidad, tienes que irte”.

Horas después, Bosch publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que no permanecería en silencio ante lo ocurrido.

En medio de la polémica, Itsaragrisil utilizó sus plataformas para ofrecer disculpas. Durante una transmisión señaló: “ Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, si alguien se sintió afectado, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes” . No mencionó de manera directa a Fátima Bosch.

Ese mismo martes, el presidente de la organización, Raúl Rocha, informó que su participación en los próximos eventos sería “muy limitada o nula”.

Al día siguiente, Nawat reapareció en un acto de bienvenida y, visiblemente afectado, pidió nuevamente perdón al público y a las delegadas.