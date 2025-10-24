Mal ejemplo. Una madre de familia llevó a su niño a una conocida tienda de ropa deportiva, ubicada en Chincha Alta, y lejos de comprar algún producto se encargó de distraer al vendedor mientras el menor cometía el hecho delictivo. Los propietarios del local al revisar las cámaras de seguridad descubrieron esta modalidad de robo y recomendaron a los demás negocios de la ciudad tener cuidado con esta mujer que utiliza al pequeño para sus fines delincuenciales.

Personas identificadas

Al local situado en la calle Grau, intersección con la av. Luis Massaro, la tarde del miércoles, ingresaron la fémina y el pequeño a aproximadamente 7 años. Este último, conociendo su rol, se separa y va directo a la zona donde estaban las ropas. Mientras él se colocaba en un espacio sin visibilidad para el trabajador, la mujer llega hasta el área de caja y finge ser compradora para desviar la atención de la víctima.

Ella, se mueve en sentido de la ubicación del niño para evitar que sean descubiertos. Parece un trabajo, previamente, coordinado. La fémina muestra interés en un producto para mantener ocupado al único personal que en ese momento se encontraba en la tienda. Ese espacio fue aprovechado por el infante para elegir que iba a robar. Con rapidez consiguió retirar la prenda de su preferencia, siempre observando los movimientos de su madre.

Las cámaras de seguridad internas ya tenían todo grabado. La mujer concluye su presencia en el local, retirándose lentamente y revisando zapatillas antes de salir. De nuevo solo ganaba tiempo para que su niño cometa el hecho delictivo. El pequeño lo sabía y en cuestión de segundos esconde lo robado entre sus prendas de vestir para unirse a su madre y juntos abandonan victoriosos el negocio por haber cometido el delito.

Los agraviados al percatarse de lo sucedido revisaron las imágenes del sistema de cámaras para descubrir a los ladrones. Lo impensado se hizo realidad al ver como la fémina utilizó al menor para perpetrar este hecho. Tras comprobarse esta modalidad recomiendan a los comerciantes no confiarse por las apariencias de los clientes y también exhortaron a las autoridades la pronta intervención para proteger al infante.

VIDEO RECOMENDADO