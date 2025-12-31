En una ceremonia realizada en la provincia de Chincha, la Municipalidad Provincial otorgó un reconocimiento al coronel PNP Daniel Elías Soto, jefe saliente de la División Policial de Chincha, y al comandante PNP Óscar Ramos Viera, comisario de Chincha Alta, en mérito a su desempeño, liderazgo y compromiso con la seguridad ciudadana.

Autoridad policial

El acto sirvió también como despedida oficial del coronel Daniel Elías Soto, quien culmina su gestión tras permanecer dos años al frente de la División Policial de Chincha.

Durante su intervención, el alcalde provincial de Chincha, César Carranza Falla, destacó el trabajo articulado desarrollado entre la Policía Nacional y el gobierno local, resaltando la vocación de servicio y el liderazgo ejercido por el oficial durante su permanencia en la provincia.

A lo largo de su gestión, el coronel Elías Soto recibió diversos reconocimientos, entre ellos el escudo de la provincia, además del respaldo de organizaciones de la sociedad civil, que valoraron su labor en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra la criminalidad organizada.

En declaraciones brindadas durante la ceremonia, el coronel Daniel Elías Soto expresó su agradecimiento por el reconocimiento recibido y resaltó los resultados alcanzados durante su gestión. Indicó que, en estos dos años, se logró la desarticulación de más de 207 bandas delictivas, la incautación de 78 armas de fuego y la captura de aproximadamente 1,900 personas requisitoriadas, como parte de diversos operativos policiales ejecutados en la provincia.

Asimismo, destacó las acciones realizadas contra el tráfico ilícito de drogas, señalando que se incautaron importantes cantidades de sustancias ilegales, entre ellas clorhidrato de cocaína, pasta básica de cocaína y marihuana, gracias al trabajo conjunto con el Ministerio Público, la red de cooperantes y otras autoridades.

“Hemos trabajado con proactividad y sacrificio para brindar seguridad a la provincia. Nos retiramos con la satisfacción del deber cumplido”, señaló el oficial, quien añadió que operativos como Amanecer Seguro, Retorno Seguro e Impacto permitieron mantener bajo control a la delincuencia en distintos sectores de Chincha.

El coronel Elías Soto confirmó que su relevo se concretará entre el 2 y 3 de enero, y aseguró retirarse con un profundo sentimiento de gratitud hacia la población chinchana. “Me voy agradecido con el pueblo de Chincha, al que llevo en el corazón. Me siento un chinchano más por el compromiso asumido con la provincia, sus vecinos y estudiantes”, finalizó.

