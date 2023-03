Hasta 10 mil soles por un plazo de 5 años es el monto que la Municipalidad de Ica pretende pagar a la Beneficencia de Ica por el arrendamiento y rehabilitación de un inmueble en la calle Tacna, para que funcionen oficinas administrativas. Algunos regidores se opusieron ya que el lugar seria de riesgo y en el convenio existirían vacíos legales.

Convenio en observación

En la última sesión de consejo ordinaria, se aprobó el convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Beneficencia de Ica y el municipio de Ica, sin embargo el convenio específico entre las dos instituciones, para que las oficinas de Administración y Desarrollo Urbano funcionen en un edificio en la calle Tacna 377, no fue sometida a votación, ya que en la documentación no se detallaba el monto total a pagar y era necesaria una inspección de Defensa Civil para determinar si la zona no era de riesgo.

“Es de urgencia que algunas áreas de la municipalidad sean reubicadas, se ha coordinado con la Beneficencia y en la calle Tacna se ubicarían 26 oficinas en los dos primeros pisos del inmueble. Serían 10 mil soles mensuales, S/5 mil por arrendamiento y S/5 mil por rehabilitación. Rehabilitar la edificación será un promedio de 300 mil soles para un plazo de cinco años”, expuso el gerente municipal de Ica, Mario López.

Ante ello la regidora Celia Raffo, indicó que en el convenio específico existen vacíos como el tiempo de alquiler a suscribir, el costo total y el tiempo exacto, además de quien se hará cargo de la remodelación, mientras que el regidor Jose Luis Escate señaló que cuando fue presidente de la Beneficencia identificó que algunas áreas del local que se pretende alquilar estaban en mal estado, por lo que era necesario un informe de Defensa Civil para conocer si se encuentra en un estado habitable.

Con las observaciones, el alcalde de Ica, Carlos Reyes, dijo que al expediente será devuelto a la Gerencia Municipal, con la finalidad de adjuntar el informe de evaluación de defensa civil, además del presupuesto suscrito por el área correspondiente, por lo que el convenio será sometido a votación en una próxima sesión de consejo.

