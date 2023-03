Una penalidad de 500 mil soles y una serie de denuncias es lo que ha aplicado la Municipalidad Provincial de Ica en contra del empresario Augusto Jairzinho Malásquez Ramírez, por el presunto delito de estafa, ya que no cumplió con el contrato que establecía la presentación de artistas nacionales e internacionales en el estadio José Picasso Peratta, programados en diversas noches de conciertos por el 58° Festival Internacional de La Vendimia de Ica, así lo reveló Orlando Santiago Quispe, presidente del Comité de Administración del FIVI.

Municipio toma acciones

En una conferencia de prensa, con la presencia del alcalde de Ica, Carlos Reyes y regidores, el funcionario explicó que los espectáculos públicos no deportivos fueron subastados públicamente y entre las bases podría participar una persona natural o jurídica, siendo ganador de la subasta Augusto Jairzinho Malásquez Ramírez, quien cumplió con las bases y pagó la suma de 50 mil 500 soles a la Municipalidad Provincial de Ica, siendo concesionario de los cuatros conciertos del 9 al 12 de marzo del 2023 en el estadio Picasso Peratta, sin embargo ninguno de ellos se realizó bajo las condiciones reglamentadas, siendo la segunda fecha la más denunciada, ya que miles de asistentes compraron entradas por cientos de soles por los conciertos de los artistas internacionales R.K.M & Ken-Y, J Álvarez y Tito El Bambino, sin embargo todos ellos cancelaron sus presentaciones por incumplimiento de contrato, a pesar que ya se encontraban hospedados en la provincia de Pisco, a pocas horas de Ica. Por ello el empresario ha sido denunciado y después del fallo judicial deberá pagar la penalidad a la MPI.

“Lo relacionado a los espectáculos ha tenido un costo social y ha perjudicado a la población de Ica y la municipalidad. El 15 de febrero se convocó a la subasta pública, y el 17 de febrero se fijó al ganador que es Augusto Jairzinho Malásquez Ramírez, todo con presencia del notario público Sanchez Baiocchi y se realizó ese mismo día la otorgación de la buena pro, y al no haber ningún reclamo de los demás postores se cerró el acta a las 7 de la noche. El empresario pagó 50 mil 500 soles al municipio de Ica, que era lo estipulado en su propuesta económica y se suscribió el contrato y luego él públicamente hizo su conferencia de prensa como postor ganador. Dentro de las cláusulas se indica que por incumplimiento de contrato se debe pagar la suma de 500 mil soles al municipio y ante la evidente estafa se aplicaría esa penalidad”, dijo.

Señaló que el municipio obligó al empresario a emitir un comunicado por la cancelación del artista Tito Nieves el jueves 9 de marzo, sumando la cancelación del evento el 10 donde se procedió con la denuncia por el presunto delito de estafa ante la Policía Nacional y una constatación policial, las mismas denuncias también han sido efectuadas el 11 y 12 de marzo del presente año.

“El Comité de Administración enterado que los artistas cancelaron sus presentaciones porque el empresario no pagó tributos a la SUNAT, espero hasta las 11 de la noche que era la programación de los artistas del 10 de marzo y a las 11:45 de la noche se registró la denuncia por estafa y a las 12:50 a.m. se corrobora la no presentación de los artistas, porque ese día ya no teníamos ninguna comunicación con el promotor”, dijo.

En tanto, el alcalde de Ica, Carlos Reyes fue consultado sobre la posibilidad de la devolución del dinero por el costo de entrada a los miles de asistentes, el burgomaestre señaló que la procuraduría municipal ha iniciado las acciones legales ante el Ministerio Público y también es competencia de Indecopi la investigación en el marco del Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley Nº 29571).

Cabe señalar que en la conferencia de prensa se aclaró que el señor Augusto Jairzinho Malásquez Ramírez, firmó el contrato como persona natural y no como “Malásquez Producciones” o “JM Producciones” que era los nombres con los que promocionaba los espectáculos musicales, y en la actualidad todo el equipo logístico y el escenario fue desarmado del estadio José Picasso Peratta, cancelando también en días anteriores la presentación de los artistas nacionales Pelo D´ Ambrosio, Antología y otros.

