Juventud Bellavista FBC de La Esperanza se impuso por 2-1 ante Sport Milagro Bombonera, en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre de El Porvenir, y terminó como líder del Grupo B de la etapa provincial de la Copa Perú de Trujillo.

Superior

Desde el pitazo inicial, los dirigidos por Marcial Rojas salieron en búsqueda de la victoria. Con Arly Benites y Mario Ceballos en el ataque, buscando el arco de Michael Santisteban. Cuando se jugaban los 16 minutos, el “Coche” Eider Ruiz apareció por la banda izquierda para sacar un centro. Dentro del área conectó el balón el goleador Ceballos con un fuerte cabezazo. La defensa despejó el balón, pero el rebote lo volvió a tomar Ceballos con fuerte golpe de cabeza para colocar el 1-0.

Cuando se jugaban los 27′, el golero Santisteban quiso salir jugando y trató de eludir a Benites, quien le quitó el balón y el cuidavallas terminó cometiéndole falta. El árbitro le mostró la roja a Santisteban. El “Coche” Ruiz tomó el balón y se encargó de anotar el segundo tanto.

Ya en la segunda mitad, a los 48′, Jesús Chávez no perdonó dentro del área y de un izquierdazo anotaba el descuento para la Bombonera. Era el 1-2. Al final, JB se quedó con la victoria y que le permitió sumar 16 puntos para ganar el Grupo B.

En otros resultados:

José Olaya 0-2 Sport River

Sport Bombonera 1-2 Juventud Bellavista

Atlético La Puente 5-1 MLV & Domínguez

Dean Saavedra 2-2 Unión Pacífico

Atlético Los Sauces 7-2 CAR Fénix

Real Aurora 0-7 Defensor Porvenir

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