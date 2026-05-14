La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Tacna informó ayer que detectó un grave hecho irregular en última etapa de un trámite para obtener la licencia de conducir, luego de identificar a un postulante que figuraba en el sistema con nota aprobatoria en el examen de conocimientos, pese a no haberse presentado presencialmente a dicha evaluación.

Tras las verificaciones realizadas por el personal se corroboró que el ciudadano, cuya identidad se guarda en reserva por ahora, no registraba asistencia a la sala de conocimientos; sin embargo aparecía en el sistema como aprobado.

Se investiga presunto delito de falsedad genérica y contra la administración pública. (Foto: Difusión)

Irregularidades en firmas

Durante la revisión documentaria también se identificaron presuntas irregularidades en las firmas presentadas dentro del expediente.

Se solicitó la presencia de la Policía para realizar las diligencias correspondientes, disponiéndose el traslado del involucrado por presunto delito en flagrancia, además de iniciarse las acciones legales respectivas.

Policía fue convocada hasta la Dirección de Transportes. (Foto: Difusión)

Tramitadores en alrededores

Los funcionarios de la DRTC Tacna exhortó a la ciudadanía a no dejarse sorprender por tramitadores o personas que ofrecen licencias de conducir sin rendir evaluaciones. Los exámenes de conocimientos y manejo son estrictamente personales e intransferibles y únicamente se desarrollan en las instalaciones oficiales y circuito autorizado de la institución.

La institución reafirmó su compromiso con la transparencia y la lucha contra actos irregulares, garantizando que el proceso de emisión de licencias se realice cumpliendo estrictamente la normativa vigente y priorizando la seguridad vial de la población.