Situado en la primera cuadra de la calle Santo Domingo está el Museo Regional de Chincha, creado hace 61 años para la exhibición de más de 300 piezas arqueológicas de la antigua civilización Chincha y de otras culturas.

Historia local

Estos restos fueron encontrados durante excavaciones en diversas zonas de la provincia y algunos donados por reconocidas familias chinchanas para que más personas puedan conocer la historia local.

La atención en el Museo es gratuita de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde y los sábados de 9 a.m. a 1p.m.

Entre los visitantes frecuentes figuran alumnos de diversos colegios cautivados por la colección arqueológica de las culturas Chincha, Paracas e Inca, así como documentos históricos que datan de los siglos XIX y XX.

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