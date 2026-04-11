La Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre, obtuvo la medida de nueve meses de prisión preventiva contra Víctor R. J. de la C., investigado como presunto autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de su propia hija de 11 años.

Grave delito

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el suceso ocurrió el pasado 28 de marzo de 2026. El imputado habría contactado a la madre de la menor para trasladarla a su domicilio con el fin de compartir una cena. Según la tesis fiscal, aprovechando el vínculo de confianza y la nocturnidad, el investigado habría agredido sexualmente a la menor mientras ella descansaba en la vivienda.

Tras conocerse el hecho, el Ministerio Público activó de inmediato los protocolos de protección a la víctima y la recolección de elementos de convicción necesarios para sustentar el requerimiento preventivo ante el órgano jurisdiccional.

Durante la audiencia, la fiscal Evelyn Huamaní Bautista, presentó los graves y fundados elementos que vinculan al imputado con el delito. Asimismo, se acreditó el peligro procesal y la gravedad de la sanción probable.

El delito de violación sexual de menor de edad, tipificado en el artículo 173 del Código Penal, contempla una prognosis de pena de cadena perpetua dada la edad de la víctima y el vínculo con el agresor.

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