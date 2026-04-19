Una situación de desorden y violencia fue registrada recientemente en la zona de la repartición hacia Puquio, en el distrito de Vista Alegre, en la provincia de Nasca. Imágenes captadas por conductores muestran a un grupo de personas protagonizando enfrentamientos en plena vía pública, en medio del consumo de alcohol.

Quedan heridos

En los registros se observa a varios individuos enfrentándose con botellas de vidrio, en hechos que terminaron dejando a uno de ellos con la cabeza rota y perdiendo abundante sangre. Según vecinos del sector, este tipo de episodios se repite con frecuencia en la zona, donde algunas personas permanecen de manera constante en estado de ebriedad.

El incidente ocurrió en una ruta de tránsito relevante, ya que conecta con la vía hacia Puquio y forma parte del corredor utilizado por viajeros nacionales y extranjeros que se dirigen hacia Cusco. Esta situación ha generado preocupación entre residentes y transeúntes, quienes advierten sobre los riesgos para la seguridad.

Pobladores también han planteado la necesidad de una mayor intervención de las autoridades locales, no solo para controlar estos hechos de violencia, sino para supervisar la venta de bebidas alcohólicas en el área, ante versiones que en la zona existen bares clandestinos que venden licores adulterados.

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