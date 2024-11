La ciudadana Asteria Tuanama Linares reclama que por años espera el pago de su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), que no es efectuado por la Municipalidad Provincial de Nasca, pese a que es una adulta mayor con problemas de salud y que dedicó décadas de trabajo.

En la preocupación

Ella también fue exdirigente del Sitramun Nasca y ante la falta de pago por un largo periodo tomó la radical decisión de encadenarse en el frontis del palacio municipal, ello como señal de reclamo en lo que ella considera una injusticia. El monto de la deuda supera los 70 mil soles.

“He decido encadenarme frente a la municipalidad por mi CTS, yo me he jubilado en el 2021. Esta gestión ha pagado a muchos compañeros su tiempo de servicio completo. Reclamé mi pago y me lo negaron, luego lo hice judicial y en enero del 2023 salió la resolución judicial declarando procedente a favor de mi persona y le pidieron a la municipalidad que haga una liquidación”, declaró la ciudadana al medio de comunicación 2BM Tv.

Explicó que inicialmente la deuda era de 124 mil soles, sin embargo, en diferentes procesos la institución municipal realizó nuevos cálculos de liquidaciones para finalmente emitir una resolución en el 2024, precisando que se tiene una deuda de 71 mil 600 soles con la ciudadana.

“Pido que me paguen porque tengo artrosis en la rodilla, me hecho todos los exámenes en una clínica en Lima y la operación me cuesta cerca de 30 mil soles. No he visto voluntad ni del alcalde ni los funcionarios, por eso he tomado esta medida, estoy mal, hay días que no puedo dormir ni levantarme de la cama, el dolor de la artrosis es intenso y quiero operarme. Ahorita habían hecho un documento y dicen que depositarán 5 mil soles, luego S/ 5 mil y a fin de mes 25 mil soles y en diciembre me van a dar 20 mil soles y la parte de más de 16 mil por partes hasta el mes de marzo”, añadió.

La adulta mayor en la incertidumbre comentó que conoce sobre casos de compañeros de trabajo que fallecieron sin poder sobrar su CTS. “Muchos vienen como mendigos a cobrar las miserias que a ellos se les ocurre darles, el CTS es sagrado, porque cuando uno termina de trabajar ahí debe estar su dinero”, finalizó.

