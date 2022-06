Nasca: Advierten manipulación de audios en caso Elmo Pacheco.

El alcalde de Marcona, Elmo Pacheco Jurado enfrenta un nuevo pedido de prisión preventiva luego que la Sala Superior Mixta y de Apelaciones de Nasca ordenara un nuevo proceso por el presunto delito de cohecho pasivo.

Ahora, la jueza Rosa Luz Perales Perales del Juzgado Mixto de Investigación Preparatoria de Marcona es quien ya inició con la audiencia de prisión preventiva. Ayer empezó y culminaría hoy al medio día con la escucha de un audio.

Según el abogado de la autoridad municipal, Nelson Alí Rivera Moreyra este audio habría sido adulterado por el empresario denunciante Amílcar Salazar Bellido.

Un informe pericial de parte señala que los audios registrados por el denunciante tendrían serias irregularidades. “Por lo que no se puede afirmar que este y todos los archivos acopiados por la Fiscalía y presentados por el denunciante sean auténticos e íntegros y que nada descarta que haya sido objeto de manipulación, edición y recorte de su contenido real, siendo la única manera de verificarlos por medio de un análisis digital forense, previo a cualquier otro tipo de pericia como la homologación de voz”, dice el documento pericial.

Y añade que “los procedimientos aplicados por el Ministerio Público y la Policía en el presente caso para el manejo de la evidencia digital, no es idóneo, no es objetivo, no es legal por no observar las buenas prácticas y protocolos establecidos para el tratamiento de este tipo de evidencias digitales”.

“Las actas no traducían lo que decía realmente los audios, se dejaron las constancias es por ello, solicita al Ministerio Público que se practique una pericia de análisis digital de esos audios para determinar la originalidad de esos audios, que estos audios no hayan sido manipulados”, remarcó Rivera.