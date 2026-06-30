La provincia de Nasca alcanzó la meta de 10 mil plantones de huarango gracias a la quinta jornada de reforestación impulsada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). La actividad, realizada en el sector Corralones, permitió la siembra de más de 2 mil nuevos ejemplares con el objetivo de recuperar ecosistemas degradados y fortalecer las acciones frente al cambio climático.

Meta cumplida

La jornada reunió a más de 200 participantes entre representantes de instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones ambientales y estudiantes de la provincia. Entre las entidades participantes estuvieron el Gobierno Regional de Ica, las municipalidades de Nasca y Vista Alegre, la Reserva Nacional San Fernando, Senasa, instituciones educativas, así como las empresas Marcobre S.A.C. y Corporación Agrolatina.

El huarango, especie emblemática de los bosques secos de Ica, cumple un papel fundamental en la conservación del suelo, la biodiversidad y la regulación ambiental. Por ello, la reforestación busca restaurar áreas afectadas por la degradación y preservar los relictos de bosque que aún subsisten en la provincia de Nasca.

Esta iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional de Restauración de Ecosistemas y Tierras Forestales Degradadas, además del convenio de cooperación entre Serfor y Marcobre S.A.C.

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