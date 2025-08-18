Un atentado contra la vivienda que también alberga al medio de comunicación IDS TV fue registrado por cámaras de seguridad la madrugada del sábado 16 de agosto, en un hecho que ha generado preocupación en el gremio periodístico local.

Ataque criminal

De acuerdo con las imágenes obtenidas, dos sujetos a bordo de una motocicleta se detuvieron frente al inmueble aproximadamente a la 1:06 a.m. Uno de ellos descendió y colocó un artefacto explosivo artesanal en la entrada, para luego regresar rápidamente al vehículo, donde lo esperaba su cómplice. A los pocos segundos, el explosivo detonó violentamente.

El hecho se habría producido luego de un presunto seguimiento al director periodístico del canal desde horas tempranas de la noche. Más cámaras de seguridad de la zona habrían logrado captar el rostro de los implicados, lo que serviría de apoyo para las investigaciones.

La Policía Nacional del Perú y la Fiscalía han iniciado las diligencias correspondientes para identificar y capturar a los responsables. No se reportaron personas heridas.

El equipo de IDS TV no ha descartado que se trate de un intento de amedrentamiento vinculado a su labor informativa. Diversos sectores locales han expresado su preocupación por el atentado y han exigido garantías para la seguridad de los periodistas en la región Ica.

VIDEO RECOMENDADO