La Policía Nacional capturó a dos presuntos implicados en el asesinato a balazos de Homar Richard Arana Yauri, de 32 años, ocurrido la noche del 7 de setiembre en el sector Unión Victoria – Bisambra, en la provincia de Nasca.

Investigación policial

Uno de los intervenidos fue identificado como Félix Ronaldo Aroni Barrenechea (19), alias “Poll”, quien, según la información policial, habría amenazado previamente a la víctima. El joven fue intervenido cuando llegó al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola, donde presuntamente se habría dirigido para encontrarse con la expareja del fallecido.

El segundo detenido fue identificado como Bruno Alejandro Palomino Huayta, señalado preliminarmente como presunto autor material del crimen. Su intervención se realizó en su vivienda ubicada en el distrito de Vista Alegre.

Durante el registro del inmueble, los agentes policiales habrían incautado una pistola Glock con la serie erradicada y un chaleco antibalas, elementos que serán sometidos a las diligencias correspondientes como parte de la investigación.

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