El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Félix Elías Maldonado Cárdenas, investigado por el delito de lesiones graves por violencia contra las mujeres, tras un violento ataque que dejó gravemente herida a su expareja en un local de la ciudad de Nasca.

Ataque criminal

La decisión fue adoptada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Turno, luego de evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público, que sustentó la existencia de graves indicios del delito, así como el peligro de fuga y de obstaculización del proceso. Con esta medida, el investigado permanecerá recluido en un establecimiento penitenciario mientras continúan las investigaciones.

Los hechos ocurrieron el 7 de diciembre, en el restobar Las Pencas, ubicado en el sector Los Espinales, en el cercado de Nasca. Según la investigación fiscal, Katherine Adamary Arana Alayo, de 27 años, donde el investigado le exigió retomar la relación sentimental que ambos habían mantenido.

Ante la negativa de la joven, el sujeto habría reaccionado con extrema violencia. De acuerdo con las diligencias preliminares, la tomó del cabello con una mano y con la otra le provocó tres profundos cortes en el rostro utilizando una gillete, poniendo en grave riesgo su vida.

Tras el ataque, el agresor huyó del lugar, pero fue detenido después por efectivos policiales. Al momento de su captura, vestía un polo manchado con abundante sangre de la víctima, lo que reforzó los indicios en su contra.

Secuelas físicas y psicológicas

La joven fue trasladada de emergencia a un centro de salud, donde recibió atención médica inmediata. Aunque posteriormente fue dada de alta, su familia informó que presenta graves secuelas psicológicas, además de las lesiones físicas que le dejaron cerca de 40 puntos en el rostro.

“Mi hija está en shock. Este hombre la venía acosando desde hace tiempo y finalmente logró desfigurarla. Ha atentado contra su vida. Exijo justicia, porque mi hija no puede ni hablar y ahora tiene que pasar por terapias psicológicas”, declaró su madre, visiblemente afectada.

La familia también denunció que, tras el ataque, habrían recibido amenazas por parte de allegados del investigado, por lo que solicitaron garantías para su seguridad.

“Además de todo el daño que le ha hecho, la familia de este sujeto nos ha amenazado. Pido ayuda a las autoridades y a la ministra de la Mujer, porque mi hija está muy afectada y necesita protección”, añadió la madre.

Uno de los aspectos más graves del caso es que, según los familiares, existían denuncias previas por agresión y acoso que no habrían recibido el seguimiento correspondiente.

“Mi hija ya lo había denunciado antes. La golpeó y el médico legista certificó las lesiones en junio de 2024, pero la denuncia se quedó en la Policía y nunca fue derivada al Centro de Emergencia Mujer. Ha pasado más de un año y ahora este sujeto ha querido degollarla”, sostuvo la madre.

La hermana de la víctima confirmó que el investigado mantenía una conducta violenta y persistente. “La seguía, llegaba borracho a la casa, lanzaba botellas, la arrastraba en la calle. Siempre la maltrataba. El día del ataque estaba ebrio y quiso cortarle el cuello, pero como mi hermana se defendió, la atacó con la gillette en el rostro”, relató.

La familia exige que el caso sea investigado como tentativa de feminicidio, debido a la gravedad del ataque y los antecedentes de violencia.

