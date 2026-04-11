La Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre, logró que se dicte la medida de nueve meses de prisión preventiva contra Heyner Baca Ramos, investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación de menor de edad, en agravio de una adolescente de 12 años.

Grave delito

La fiscal a cargo del caso, Evelyn Huamaní Bautista, presentó durante la audiencia los elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos ocurridos desde octubre de 2025. Según la investigación fiscal, el procesado laboraba como conductor de la ruta Nasca - Chalhuanca - Abancay y utilizaba como zona de espera una cochera ubicada en el mismo domicilio de la víctima.

De acuerdo con las indagaciones, el investigado habría aprovechado el entorno cerrado de su vehículo y la vulnerabilidad de la menor para cometer el acto ilícito.

La conducta delictiva persistió en el tiempo, siendo la última relación en diciembre del 2025, resultando en el embarazo de la adolescente, lo que representa una grave afectación a su integridad física, psicológica y a su proyecto de vida.

Asimismo, se informó que el denunciado habría intentado establecer acuerdos con la madre de la víctima con el fin de eludir su responsabilidad legal y evitar el inicio de las acciones judiciales.

En marzo de 2026, ante el avance de las investigaciones, el imputado habría sustraído a la menor de su hogar para trasladarla a un destino desconocido. Tras la denuncia por desaparición y la activación de una alerta nacional, ambos fueron ubicados por las autoridades en la región de Apurímac.

La captura del sujeto en dicha jurisdicción permitió al Ministerio Público sustentar de manera fehaciente el peligro de fuga y el riesgo inminente para la seguridad de la menor, argumentos que fueron validados por el Poder Judicial para declarar fundada la medida coercitiva.

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