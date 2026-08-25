El 24 de agosto del 2026 se recordaron 84 años del devastador terremoto de hasta magnitud 9, en el año 1942, uno de los eventos sísmicos más fuertes registrados en la historia de Nasca.

Devastador sismo

Eran aproximadamente las 5:51 de la tarde cuando un potente movimiento telúrico sacudió la zona comprendida entre Ica y Arequipa, provocando destrucción en una extensa área del sur peruano. Registros históricos señalan que alcanzó una intensidad máxima de IX en la escala de Mercalli Modificada y dejó 30 personas fallecidas por el colapso de viviendas y otras 25 heridas.

Nasca estuvo entre las localidades más golpeadas. Cerca de un tercio de sus edificaciones habría quedado destruido en cuestión de segundos, mientras los daños también se extendieron hacia Palpa y otros sectores de Ica. En la ciudad de Ica se reportaron afectaciones en la Iglesia del Señor de Luren, mientras Chincha y Pisco también registraron daños como consecuencia del fuerte movimiento.

El terremoto también tuvo efectos en el litoral. En la bahía de San Juan de Marcona se documentó la elevación de aproximadamente un metro en un espigón utilizado como embarcadero. Más al sur, en Lomas, el mar se habría retirado más de 200 metros antes de retornar e inundar sectores costeros, evidenciando que el terremoto estuvo acompañado por un tsunami.

A 84 años de aquella tragedia, el terremoto del 24 de agosto de 1942 continuó siendo uno de los episodios más dolorosos de la historia de Nasca y un recordatorio permanente de la vulnerabilidad sísmica del sur peruano.

La conmemoración permitió recordar a las 30 personas que perdieron la vida, así como la destrucción que obligó a numerosas familias a reconstruir sus viviendas y continuar adelante después de uno de los mayores desastres que golpearon a la provincia.

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